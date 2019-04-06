彰化縣／王惠美撙節…議員喊讚 開源…再加把勁

王惠美上任百日，民代多數肯定她因應財政困難所做的撙節措施，但也建議守成、節流外，要積極創新、開源，才能建設彰化。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 彰化縣長王惠美上任百日，民代多數肯定她因應財政困難所做的撙節措施，但也建議守成、節流外，要積極創新、開源，才能建設彰化。

民進黨議員莊陞漢給王惠美打75分，他肯定王縣長勇於面對財政困境解決問題，但守成有餘、創新不足，尤其是放棄主辦台灣燈會是最大失策。未來因應財政，施政須有取捨與優先順序，建議非法定社福有必要排富，至於二林精機及鐵路高架化等重大建設必須全力爭取才能讓人有感。

國民黨議員曹嘉豪表示，王惠美作風強勢有好有壞，面對財政困難不撒錢迎合派系，目前社區及社團補助申請也減少兩成五，合併同質性高的活動，這些措施可獲體諒與認同；但做到節流，開源還必須努力，尤其近來最火紅的兩岸互動交流，彰化招商甚至比不上南投， 希望縣府能成立招商小組。

時代力量議員吳韋達說， 百里侯對政策須有願景，對責任要勇於承擔，但王惠美對停辦台灣燈會與免費營養午餐是否延續等議題，卻一味逃避。

一般市民評價也是好壞參半，彰化簡姓市民表示，王惠美不持續推動校園保全、離岸風電及台灣燈會等，讓縣民對縣政前景憂心；花壇李姓鄉民則認為要先讓王縣長解決財政問題，希望施政要有亮點，不要讓大家失望。