基隆市╱藍議員盼多拚經濟 綠肯定觀光行銷

2019-04-05 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆報導



正濱懷舊碼頭色彩塗布計畫完成最後一面牆上色，讓色彩屋成為最夯的熱門打卡景點。 圖／基隆市政府提供 分享 facebook

基隆市長林右昌第二任施政百日，國民黨議員有人指以前4年還不錯，但上任百日還「無感」，有的甚至認為計畫多於執行，流於表面工夫，建議多拚經濟；民進黨議員則肯定林右昌上任百日在觀光行銷、市政建設的努力，有很大進步。

國民黨籍副議長林沛祥說，4年來林右昌算不錯，不能因為不同黨派就說不好，但上任百日「無感」，原因有三，一是敦睦艦隊來加上郵輪客交通大打結，凸顯交通動線沒規畫好；二是城際轉運站一再流標，問題在哪市府要說清楚；三是基隆輕軌要怎麼建，市民霧煞煞。

議員江鑒育表示，建議市長在都市計畫一些漏洞及不公不義的地方多改革，從市民的角度思考，並多拚經濟；議員呂美玲表示，計畫多於執行，流於表面工夫。

國會政黨聯盟議員楊石城指出，林右昌公共建設有在做事，但經濟沒有改善，產業持續衰退，這方面要再多下工夫。

民進黨籍議員多表肯定，陳宜說，4年多來在行銷觀光如色彩屋，及市政建設都有很大進步；議員張翰灝表示，這次陪同到美國學到很多經驗，如水岸空間改造等，未來都可為基隆注入新思維，政策是延續的，林右昌4年多努力大家都看得到。議員鄭文婷表示，市長一如過去4年勤奮。

「東岸商場、郵輪客人都多了！」在東岸碼頭排班的李姓計程車司機說，基隆人是進來了，但能留住人在地消費才重要。