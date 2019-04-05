新竹市／林智堅施政方針不變 打造最幸福的兒童城市

新竹市長林智堅。 記者張雅婷／攝影 分享 facebook 新竹市長林智堅連任就職百日接受本報專訪表示，這一任施政方針不變，除要把竹市打造成為最幸福的兒童城市、重視教育外，城市改造也持續推動，任期屆滿時，完成全市2/3道路刨除重鋪。

林智堅說，除了生育、育兒補助，也將幼教補助向下延伸到4歲，並增加公幼與非營利公幼名額，改善中央、新竹等22座公園及內部的特色遊具，也將世博台灣館轉型兒童探索館。他投入逾半總預算在教育，除新建兩所華德福實驗學校及重建29校校舍的新校園運動，加強學校與周邊環境的關聯性，也將為國中小裝冷氣。

林智堅也著重城市改造，包括路平專案已重鋪全市1/3道路，第2任可再完成1/3；市中心及外環水圳藍、綠帶整理、結合停車場再生等，改善市容。 分享 facebook

不過，竹市財政不好，林智堅的解方是向中央爭取經費，地方雖然要付配合款，但「拿2、3元換10元的建設很划算」，包括新竹棒球場、總圖、大車站及輕軌等重大建設都在規畫或研究可行性。

林智堅最憂心的是，中央補助案都有執行期限，若被收回要再爭取就很困難，多項有時效性的墊付案遭議會保留，如東大路、站前纜線地下化須在11月底完工，9處公廁環境改善也要在6月前發包。他表示，市府嚴守財政紀律，爭取經費都為地方建設，施政不分藍綠，希望不要因意識型態讓補助款被收回，造成地方重大損失，他會持續與議會理性溝通。