柯文哲工時長做了什麼？ 藍綠議員齊批窮忙

2019-04-05 00:37 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



台北市議員游淑慧指市長柯文哲這一任是窮忙、瞎忙。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北市長柯文哲連任滿100天，藍、綠議員不約而同酸說「根本是窮忙」，親柯議員則以「龜兔賽跑」幫緩頰，一開始跑得慢，不代表會輸，市政要放長遠來看，要鼓勵認真做事的人。

國民黨議員游淑慧表示，柯文哲不是新科市長，而是當了4年又100天，但這一任一直是「窮忙」、「瞎忙」，雙子星至今仍卡關。

對於柯文哲引以自豪的「改變政治文化」，游吐槽說，市府原本依法行政的文化，如今變成「網紅文化」，柯文哲一紅遮三醜，就把市政問題遮蓋過去。

國民黨議員汪志冰認為，柯文哲自認工時長，但要拿出成效，像東區商圈蕭條，對策是什麼，這才是市民關心的。她還建議，柯若想選總統，乾脆宣布請辭專心選，否則愛做不做，辜負第二屆還支持他的市民。

民進黨議員簡舒培則認為，柯文哲現在真的是無心市政，若是過去「劍及履及」的柯市長，看到東區商圈的問題，早要求相關局處提計畫。簡也呼籲柯文哲，不是上任100天，而是4年又100天，應該認真告訴大家到底做了什麼、要做什麼。

對於柯文哲自認比其他縣市首長工時長，民進黨議員洪健益說，沒人否認柯工時長，但沒計畫、沒政策也沒用，尤其現在政績推不出來，和柯的用人有關，局處首長一直換，政策自然難延續。他也呼籲柯，若決定選2020就快點宣布，不選就把心思放回市政。

藍綠對柯諸多批評，友柯議員徐立信則說，藍綠都帶著有色眼光，但他要肯定柯有心做事，花這麼多心力、時間在市政上面，並和很多新科議員「便當會」，聽到好建議都會要求局處實行。

徐立信表示，這就像龜兔賽跑，沒到比賽終點，不知道誰輸誰贏，最終還是要鼓勵認真努力的人。