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「黃偉哲在議會態度柔軟」 藍給70分 綠、無黨評75分

2019-04-04 22:30聯合報 記者鄭維真／台南報導

台南市長黃偉哲（左二）親自帶日本採購團到農會品嘗在地農特產。 記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲（左二）親自帶日本採購團到農會品嘗在地農特產。 記者鄭維真／攝影
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黃偉哲就職百日，民進黨及在野議員普遍認為他有釋出善意，藍營給他70分，綠營、無黨給75分，期勉他再接再厲，施政讓人民更有感。

台南市議會民進黨團總召林宜瑾長期關注教育議題，她說，黃偉哲上任3個月就有3大突破，包括學校行政人員不休假加班費由3天變7天，國中每9班增1師，國中超額比序體適能下修，顯見有心要做教育改革。

林宜瑾替黃偉哲打了75分，認為黃在議會態度柔軟，勇於正面回應各種棘手挑戰，例如龍崎掩埋場案、房屋稅都明快下決策，符合社會期待，有心要解決市民的問題。對於新市政團隊，林宜瑾建議市府在處理各項事務能加快速度。

無黨團結聯盟總召林阳乙在黃偉哲就任滿月時，因黃沒有兌現凍漲房屋稅的承諾，替黃打了不及格，但這次給他75分，因為黃偉哲在房屋稅部分取消15年回溯，且明年開始降到58％。

國民黨團書記長蔡育輝表示，100天要認定新市長好壞不太容易，他給黃打70分，認為黃有放下身段，在明年房屋稅調降部分釋出善意，但今年沒凍漲，還是沒完全貼切民意。

蔡育輝說，目前他看到市府行政效率仍延續過去，沒有提升，因行政權沒有下放，像是路燈要修好就須花好幾個月。他認為，部分小型工程款可以給各區，讓區公所直接做，市府不必集權力於一身，否則基層建設經費無法立即到位，百姓難以對行政效率有感。

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