【專家之眼】老少爭冠：澳網男單決賽寫下的新紀錄

2026澳網的男單比賽，寫下了好幾個新紀錄：第4種子前球王喬科維奇以38歲高齡打進決賽，成為史上大滿貫決賽最年長的選手，與年僅22歲的球王阿爾卡拉斯爭奪冠軍。一個要挑戰第25座超越所有男女紀錄的大滿貫金盃，另一個則要成為史上最年輕的全滿貫得主。兩人相差16歲之多，也是大滿貫決賽年齡差距之最。喬帥的兒子和女兒分別為11歲和8歲，他們和阿卡的年齡差距也沒有這麼大。所以有人開玩笑說，等喬帥兒子長大了，應該來得及和阿卡較量。

喬帥上一次拿到大滿貫金盃，是在2023年的美網。2024年之後，大滿貫冠軍全是阿卡和義大利辛納兩人的天下，去年從法網開始，更是連三個大滿貫決賽都被這對「絕代雙驕」所壟斷，直到今年澳網四強，才被喬帥打破。

今年澳網男單四強是自2019年法網後，頭一次大滿貫前四種子到齊的陣容，而且兩場都非常戲劇性地打滿五盤。日場第一種子阿卡對上第三種子茲維列夫，前兩盤阿卡拿下，第三盤阿卡忽然腳抽筋，被茲維列夫倒趕兩盤，決勝盤阿卡復原後，終於拿下勝利。很多人對茲維列夫感到恨鐵不成鋼，不但沒有趁著阿卡「讓一條腿」的劣勢下，以最快速度「趁你病、要你命」，反而頻頻餵球給他打，錯失良機。事後茲維列夫坦承他在對方腳出現問題時，自己有點緊張。看來他雖然具備球王的體質，卻缺乏球王的心理素質，導致多次與大滿貫金盃擦身而過。

夜場喬帥與第二種子辛納的比賽，可以說是今年澳網最經典、最感人，也足以載入史冊的超級大戰了。之前喬對上辛已經五連敗，而且連輸九盤。只是今年喬的狀況相當不錯，再加上16強因對手退賽而直接進八強，對戰穆塞蒂輸了兩盤後，對手又因傷退賽，逃過一劫，冥冥中似乎有那麼一點神運。

這場比賽喬帥的眼神之專注，不免讓人回想起2024奧運，他拿出十二萬分的毅力，硬是打敗了如日中天的阿卡，搶下了夢寐以求的金牌。過去他很少連續敗在同一人手上，不好好報仇，肯定吞不下那口氣，尤其一名很不禮貌的記者無視他稱霸的十年，鬼扯說他以前追逐費納、現在追逐卡辛，更激發了他的鬥志，整場幾乎是用整個生命在拼搏。儘管總得分、致勝分、進球率等數據全低於對方，卻憑著鋼鐵般的意志，驚險地救了16個破發點，把握關鍵分而逆轉勝，拿下勝利的那一刻，連他的教練都哭得不能自已。

喬帥復仇成功，證明了只要他下定決心，全神貫注，就有辦法達成目標，還能對抗歲月與傷勢的困擾，非常地勵志。只是這樣的專注，大概只能一次，要短時間連著兩次，除非奇蹟出現。決賽第一盤雖然虎虎生風地拿下，但第二盤阿卡就強勢反撲，讓人想起2023年的溫網決賽，只是這次喬帥似乎已氣力放盡，再也沒辦法延長戰線到第五盤了。阿卡也打破了喬帥進澳網決賽必勝的紀錄，讓他終於集滿了四大滿貫的「盤子」。

大滿貫決賽逢卡必輸，會不會也讓喬帥不甘心，發誓要打破這個讓他憋悶的紀錄呢？