澳網／22歲寫最年輕「全滿貫」紀錄 阿爾卡拉斯大滿貫7冠也是新猷
西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）首度闖進澳網決賽就高捧金盃，今天決賽上演「輸一贏三」戲碼，以2：6、6：2、6：3、7：5逆轉塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），不但成為第2位澳網奪冠的西班牙男將，更締造史上最年輕「全滿貫」紀錄。
拉沃（Rod Laver）1962年以24又32天締造完成全滿貫，但當時是業餘球員身份，且網球還未進入公開化年代，因此「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）2010年美網以24歲又102天完成全滿貫，成網球公開化後的史上最年輕全滿貫球員。
前一位澳網奪冠的西班牙球員不是別人，就是納達爾，「西班牙蠻牛」今天也是澳網男單決賽座上賓，巴黎奧運隊友阿爾卡拉斯在兒時偶像前締造新猷，以22歲又272天寫下全滿貫紀錄，不但是網球公開化年代後第6人，更將原紀錄一舉推進2年。
網球史上也只有9名球員完成過「全滿貫」壯舉，阿爾卡拉斯第20度參加大滿貫就8度打進決賽，今天勝利讓他打下生涯第7冠，也成為網球公開化年代後最年輕的7罐得主，改寫伯格（Bjorn Borg）23歲又1天的紀錄。
⚾ 經典賽倒數計時
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言