澳網／約克維奇錯過25冠 亞軍致詞點名納達爾「看到你很怪」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
38歲的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），過去10度打進澳網決賽都高捧金盃，但完美紀錄今天被22歲的西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯中斷。 法新社
38歲的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），過去10度打進澳網決賽都高捧金盃，但完美紀錄今天被22歲的西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）中斷，以6：2、2：6、3：6、5：7無緣生涯第25座大滿貫，不過他頒獎典禮上仍展現風度和幽默感，除恭喜對手「小蠻牛」，也特別提到在觀眾席的退役老對手「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。

納達爾、俄羅斯名將「沙皇」沙芬（Marat Safin）和美國前球王馬克安諾（John McEnroe）今天都是澳網男單決賽座上賓，小約落敗後先恭喜阿爾卡拉斯，還預約未來會多次交手，之後就向觀眾席的「西班牙蠻牛」打招呼。

「看到你在觀眾席的感覺很奇怪。」曾是長時間的對手，小約笑說看到昔日「三巨頭」之一的納達爾不是在球場，而是在觀眾席看自己打決賽，感覺實在很怪，「但謝謝你。」2024年退役的納達爾也用唇語回應「謝謝」，讓中央球場球迷響起一陣掌聲。

小約還透露，原本是想講冠軍感言，可惜準備沒能成真，但仍感謝澳網球迷幾場比賽不斷給的支持和力量，自己也試著打出好比賽回饋大家。

