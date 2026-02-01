澳網／輸一贏三逆轉約克維奇 阿爾卡拉斯寫最年輕「全滿貫」紀錄

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
22歲的西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。路透
22歲的西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）首度闖進澳網決賽，今天挑戰生涯「全滿貫」的最後一哩路對決有「墨爾本之王」稱號的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），兩位跨世代的指標球星大戰超過3小時，阿爾卡拉斯「輸一贏三」，以2：6、6：2、6：3、7：5逆轉奪下金盃，完成生涯「全滿貫」。

打進澳網決賽前，阿爾卡拉斯已經握有6座大滿貫，且是法網、溫布頓和美網各兩座，今年再以頭號種子身份打進澳網決賽，只要奪勝就能改寫前輩「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）締造的最年輕全滿貫紀錄。今天納達爾也成中央球場座上賓，身影被鏡頭多次捕捉。

38歲的約克維奇累積24座大滿貫，澳網10冠更是賽史紀錄，讓他有「墨爾本之王」美稱。以第4種子身份參賽的小約，今年澳網先締造百勝紀錄，再完成大滿貫400勝里程碑，澳網累積勝場數再超越「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的102勝，再將另項紀錄納入麾下。

不管誰奪冠都將被記入網壇史冊，今天是年長16歲的小約先下一城，他首盤靠第4局破發成功，第8局再度突破，以6：2先下一城。

阿爾卡拉斯第二盤兩度破發回應，以6：2扳平盤數，第三盤也在第5局先突破小約發球局，加上盤末在單局第5個破發點拿下關鍵分數，以6：3再下一城，取得盤數「聽牌」優勢。

第四盤小約第一個發球局就進行超過12分鐘，小約挺過6個破發危機保發成功後，兩位好手一路互保發球局，第9局錯過破發點的小約在第11局被逼出破發點繼冠軍點，最終他回球出界，讓阿爾卡拉斯仰躺在地，以7：5迎接個人第7座大滿貫以及最年輕「全滿貫」紀錄。

