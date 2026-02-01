澳網／單日三戰 林家文聽障邀請賽女雙奪冠、女單奪銅

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林家文（中）捍衛女雙金盃。圖／蔡再基提供
2026澳網今天進行最後一天賽程，連續4年受邀前往墨爾本公園參加聽障網球邀請賽的台南好手林家文，今天單日三戰，最終不但獲得女單銅牌，女雙更捍衛金盃，和日本搭檔菰方里菜共享榮耀。

林家文早上先完成昨天因雨中斷的女雙賽事，台日組合拿下決賽門票，女單銅牌戰再以6：2、6：3打下以色列對手，獲得銅牌和200分排名積分。

今天現場因為天候不佳，忽冷忽熱，導致林家文大腿幾度抽筯，幸好在隨隊醫師林國森中醫治療後已無大礙。下午她第三度上場，出戰捷克和斯洛伐克組合，最終雖在「超級搶10」吞敗，但因為本屆澳網聽障賽事採取雙循環賽制，最後經由大會比較得失分局數後，台日組合仍多勝二局而耀居第一，成功衛冕女雙冠軍。

頒獎時，林家文表示，非常感謝林國森中醫師這幾天來的照顧，以及所有贊助商的支持，特別是星達塗料和巴迪蔓及第一金投信的搖旗吶喊，還有恩悠數位與720及台灣峰力助聽器的一路相挺，明年一定會再回來繼續衛冕。

林家文（右）捍衛女雙金盃。圖／蔡再基提供
澳網

