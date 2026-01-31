澳網／芮芭奇娜澳網決賽擊敗球后莎芭蓮卡 報3年前落敗之仇

哈薩克女將芮芭奇娜今天展現強大火力，以6比4、4比6、6比4擊敗當今球后莎芭蓮卡，摘下首座澳洲網球公開賽女單冠軍，成功報了3年前在墨爾本球場遭莎芭蓮卡逆轉的一箭之仇。

路透社報導，今天這場決賽由晉級路上一盤未失的兩位選手爭奪大滿貫后冠，為2008年以來首見。

來自白俄羅斯的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在拉佛球場（Rod Laver Arena）屋頂下痛失先機，首盤第一局就遭芮芭奇娜（Elena Rybakina）破發。

大會第5種子芮芭奇娜強勁的擊球力道，讓兩屆澳網冠軍莎芭蓮卡吃足苦頭，芮芭奇娜在第10局拿到盤末點並順利收下。

但4屆大滿貫得主莎芭蓮卡不愧在過去48場硬地大滿貫比賽收下46勝，在調整狀態後，第2盤一開始表現得更為積極。最後對手一記失誤，讓莎芭蓮卡把握機會扳平盤數，將比賽帶入決勝盤。

莎芭蓮卡曾在2023年墨爾本球場（Melbourne Park）決賽類似情境下擊敗芮芭奇娜。今天決勝盤開始後，莎芭蓮卡打出多記致勝球，先取得3比0領先。

然而芮芭奇娜力挽頹勢追平比分，並於第7局破發以4比3反超，在鏖戰2小時18分鐘後拿下最終勝利，為自己奪得第2座大滿貫金盃。

賽後芮芭奇娜表示，她想恭喜莎芭蓮卡過去幾年取得傑出成績，「我希望我們以後還能一起打更多決賽」。

她還說：「我想感謝你們大家（球迷）。非常感謝哈薩克，我感受到來自那個角落的滿滿支持。這真的是一次快樂的大滿貫，我一直很享受來到這裡，在大家面前比賽。」

現年26歲的芮芭奇娜是2022年溫布頓網球錦標賽女單冠軍。法新社報導，她在俄羅斯首都莫斯科出生，2018年19歲還籍籍無名時出於財務因素轉籍哈薩克。

27歲的莎芭蓮卡在去年澳網決賽被美國黑馬基斯（Madison Keys）終結「三連霸」夢想，今年再度心碎，她回到座位上用白毛巾蓋住頭部，掩飾心中的痛。

莎芭蓮卡說：「我現在真的說不出話來。」

但隨後她還是向對手和觀眾席表示：「我想恭喜你完成一段令人難以置信的旅程，以及精彩的網球表現，真的是了不起的成就。我很喜歡在這裡比賽，也很喜歡在你們大家面前出賽。你們的支持真的非常棒。希望明年會好一點。」

莎芭蓮卡曾於2023年、2024年澳網封后，但去年和今年都在決賽失利，她個人生涯的大滿貫賽女單冠軍數停留於4座，另外2座是在美國網球公開賽拿下。