澳網／再見Ace球復仇球后莎芭蓮卡 芮芭奇娜奪第二座大滿貫金盃

澳洲網球公開賽女單決賽今天晚間登場，由世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）出戰哈薩克芮芭奇娜（Elena Rybakina），也是兩人繼2023年後再度在決賽爭奪后冠，在前兩盤雙方各下一城後，芮芭奇娜卻在決勝盤一度0：3落後的情況下，連追5局逆轉戰局，最終更靠著「再見Ace球」，以6：4、4：6、6：4勝出，搶下生涯首座澳網冠軍，成功復仇。

過去3年都打進到澳網女單決賽，並在2023、2024年完成2連霸的莎芭蓮卡，今年澳網再度展現絕佳狀態，以一盤未失之姿晉級到決賽，不過她的決賽對手芮芭奇娜同樣也是手感火燙保持一盤未失，包括在4強賽面對美國名將皮古拉（Jessica Pegula）也是以直落二勝出。

今天莎芭蓮卡與芮芭奇娜也繼2023年澳網決賽後再度同場爭冠，不過一開賽莎芭蓮卡就遭遇挑戰，首局就遭到芮芭奇娜破發，在第8局兩次破發點也都未能拿下，讓芮芭奇娜以6：4先下一城，也是莎芭蓮卡今年澳網失掉的首盤。

第二盤雙方則都難以越雷池一步打破對手發球局，包括第二局芮芭奇娜化解了莎芭蓮卡3個破發點，雙方在前9局打完都保住自己的發球局，不過莎芭蓮卡在取得5：4領先後，也把握住第10局的破發機會，完成個人本場比賽的第一次破發，也成功以6：4延長戰線，將比賽帶入決勝盤。

決勝盤莎芭蓮卡乘勝追擊，開盤後連保帶破連拿3局，取得3：0領先，不過芮芭奇娜卻展現強大韌性，接下來回追5局，不僅要回領先，還在第10局率先搶下冠軍點，最終芮芭奇娜更靠著「再見Ace球」，以6：4拿下生涯首座澳網冠軍，也是繼2022年溫網後再度高捧大滿貫金盃，至於莎芭蓮卡則是連續兩年以亞軍收場。