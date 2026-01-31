快訊

申請人潮擠爆！西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

25年來首例漢他病毒確診亡 疾管署曝好發春季、大掃除應注意這幾點

台中人倫悲劇…生母餵藥害死2子稱「忘記了」 前夫、男友現身殯儀館

澳網／都和謝淑薇搭檔過！梅丹斯攜手張帥女雙奪冠

中央社／ 墨爾本31日綜合外電報導
比利時網球女將梅騰絲與中國好手張帥的組合今天在澳洲網球公開賽女雙決賽奪冠。 歐新社
比利時網球女將梅騰絲與中國好手張帥的組合今天在澳洲網球公開賽女雙決賽奪冠。 歐新社

比利時網球女將梅騰絲（Elise Mertens）與中國好手張帥的組合今天在澳洲網球公開賽女雙決賽奪冠，梅騰絲女雙世界排名將升上第一。男雙決賽則由英國斯庫普斯基及美國哈里森的組合勝出。

路透社報導，女雙第4種子梅騰絲與張帥今天以7比6（7比4）、6比4擊敗哈薩克戴妮琳娜（Anna Danilina）和塞爾維亞克魯尼奇（Aleksandra Krunic）的組合，摘下兩人搭檔的首座大滿貫金盃。

這場勝利讓梅騰絲奪得個人第6座大滿貫女雙冠軍，張帥則收下第3冠。

梅騰絲說：「這個星期真的很特別。」

兩人第2輪對上青少女組合約維奇（Iva Jovic）和姆波科（Victoria Mboko）時差點敗北，後來驚險化解3個賽末點。儘管如此，梅騰絲說她們「持續奮鬥、相信自己，團隊默契越來越好，在今天決賽，我很高興最後我發球拿下勝利」。

男雙決賽則是由第6種子斯庫普斯基（NealSkupski）與哈里森（Christian Harrison）的組合以7比6（7比4）、6比4擊敗地主組合庫伯勒（Jason Kubler）與波爾曼斯（Marc Polmans），拿下他們搭檔的首座大滿貫金盃。

這也是哈里森個人生涯首座大滿貫冠軍。斯庫普斯基則收穫第4座男雙及混雙大滿貫金盃，但這是他首次在溫網以外的賽場奪冠。

澳網

延伸閱讀

NBA／「浪花兄弟」未完待續？柯瑞深情喊話：我們希望你回來

不是復辟、而是不曾離開：揭密庫班與獨行俠的權力新秩序

NBA／獨行俠舊將提案「厄文換火箭雙星」 美媒：哈里森回來了嗎？

NBA／獨行俠本季絕不會交易戴維斯！庫班直言：我們想贏球

相關新聞

澳網／誰奪冠都將書寫歷史！約克維奇透露阿爾卡拉斯「道歉」

約克維奇（Novak Djokovic）昨天在澳洲網球公開賽4強歷經5盤大戰，逆轉擊敗尋求三連霸的義大利好手辛納（Jannik Sinner），重返冠軍戰。將對上尋求個人賽史首冠的西班牙球王阿爾卡拉斯

澳網／都和謝淑薇搭檔過！梅丹斯攜手張帥女雙奪冠

比利時網球女將梅騰絲與中國好手張帥的組合今天在澳洲網球公開賽女雙決賽奪冠，梅騰絲女雙世界排名將升上第一。男雙決賽則由英國...

澳網／跨夜五盤大戰！約克維奇粉碎辛納3連霸夢 拚澳網第11冠

澳網男單4強賽今天展開兩場五盤激戰，其中第二場的約克維奇（Novak Djokovic）面對挑戰3連霸的辛納（Janni...

澳網／苦戰5盤326分鐘才險勝澤瑞夫 阿爾卡拉斯生涯首闖決賽

澳網男單4強賽在今天登場，首場比賽就由西班牙世界球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）出戰去年亞軍的德國澤瑞夫（...

澳網／混雙衛冕成功 地主加德基與皮爾斯搭檔再寫歷史

澳洲地主選手加德基和皮爾斯今天以4比6、6比3、10比8擊敗法國組合美拉德諾維奇和吉納德，成為37年來首對成功衛冕澳洲網...

澳網／芮芭奇娜拍退皮古拉 將與莎芭蓮卡重演2023爭冠戲碼

澳洲女單賽事，今天在世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）率先搶下首張決賽門票後，第二場4強賽則由2023年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。