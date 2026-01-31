澳網／都和謝淑薇搭檔過！梅丹斯攜手張帥女雙奪冠

比利時網球女將梅騰絲（Elise Mertens）與中國好手張帥的組合今天在澳洲網球公開賽女雙決賽奪冠，梅騰絲女雙世界排名將升上第一。男雙決賽則由英國斯庫普斯基及美國哈里森的組合勝出。

路透社報導，女雙第4種子梅騰絲與張帥今天以7比6（7比4）、6比4擊敗哈薩克戴妮琳娜（Anna Danilina）和塞爾維亞克魯尼奇（Aleksandra Krunic）的組合，摘下兩人搭檔的首座大滿貫金盃。

這場勝利讓梅騰絲奪得個人第6座大滿貫女雙冠軍，張帥則收下第3冠。

梅騰絲說：「這個星期真的很特別。」

兩人第2輪對上青少女組合約維奇（Iva Jovic）和姆波科（Victoria Mboko）時差點敗北，後來驚險化解3個賽末點。儘管如此，梅騰絲說她們「持續奮鬥、相信自己，團隊默契越來越好，在今天決賽，我很高興最後我發球拿下勝利」。

男雙決賽則是由第6種子斯庫普斯基（NealSkupski）與哈里森（Christian Harrison）的組合以7比6（7比4）、6比4擊敗地主組合庫伯勒（Jason Kubler）與波爾曼斯（Marc Polmans），拿下他們搭檔的首座大滿貫金盃。

這也是哈里森個人生涯首座大滿貫冠軍。斯庫普斯基則收穫第4座男雙及混雙大滿貫金盃，但這是他首次在溫網以外的賽場奪冠。