澳網／誰奪冠都將書寫歷史！約克維奇透露阿爾卡拉斯「道歉」

約克維奇（Novak Djokovic）昨天在澳洲網球公開賽4強歷經5盤大戰，逆轉擊敗尋求三連霸的義大利好手辛納（Jannik Sinner），重返冠軍戰。將對上尋求個人賽史首冠的西班牙球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），不管誰拿下冠軍都將書寫歷史。

現年38歲的約克維奇周日將挑戰個人澳網第11冠、大滿貫第25冠、公開年代最老冠軍等紀錄。現年22歲的阿爾卡拉斯生涯已有7座大滿貫冠軍，獨缺澳網，將挑戰最年輕集滿「四大賽生涯全滿貫」紀錄。

阿爾卡拉斯與澤瑞夫（Alexander Zverev）5盤大戰耗時5小時27分鐘，打破澳網4強賽紀錄，也拖到約克維奇這場比賽時間。昨天約克維奇打完已凌晨1點半，他受訪時提到，阿爾卡拉斯賽後對他說：「抱歉讓比賽延後開打。」約克維奇透露自己回應：「我可是老人，需要早點睡。」

談到即將到來的決賽，約克維奇直言，「對我來說，大滿貫決賽意義重大，對阿爾卡拉斯當然也是如此，他以這個年紀取得的成就，讓我們每次比賽都攸關歷史。」