快訊

獨／陽明海運出事了！環明輪船長走私數億元「雙獅牌」海洛因遭查獲

勞退新制特殊設計 讓60+仍工作的你可年年領退休金

台中2童遭餵不明藥物吐白沫亡！高大成指關鍵點：恐被折磨2小時慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

澳網／誰奪冠都將書寫歷史！約克維奇透露阿爾卡拉斯「道歉」

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇（Novak Djokovic）。 美聯社
約克維奇（Novak Djokovic）。 美聯社

約克維奇Novak Djokovic）昨天在澳洲網球公開賽4強歷經5盤大戰，逆轉擊敗尋求三連霸的義大利好手辛納（Jannik Sinner），重返冠軍戰。將對上尋求個人賽史首冠的西班牙球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），不管誰拿下冠軍都將書寫歷史。

現年38歲的約克維奇周日將挑戰個人澳網第11冠、大滿貫第25冠、公開年代最老冠軍等紀錄。現年22歲的阿爾卡拉斯生涯已有7座大滿貫冠軍，獨缺澳網，將挑戰最年輕集滿「四大賽生涯全滿貫」紀錄。

阿爾卡拉斯與澤瑞夫（Alexander Zverev）5盤大戰耗時5小時27分鐘，打破澳網4強賽紀錄，也拖到約克維奇這場比賽時間。昨天約克維奇打完已凌晨1點半，他受訪時提到，阿爾卡拉斯賽後對他說：「抱歉讓比賽延後開打。」約克維奇透露自己回應：「我可是老人，需要早點睡。」

談到即將到來的決賽，約克維奇直言，「對我來說，大滿貫決賽意義重大，對阿爾卡拉斯當然也是如此，他以這個年紀取得的成就，讓我們每次比賽都攸關歷史。」

澳網 約克維奇 阿爾卡拉斯 Novak Djokovic

相關新聞

澳網／誰奪冠都將書寫歷史！約克維奇透露阿爾卡拉斯「道歉」

約克維奇（Novak Djokovic）昨天在澳洲網球公開賽4強歷經5盤大戰，逆轉擊敗尋求三連霸的義大利好手辛納（Jannik Sinner），重返冠軍戰。將對上尋求個人賽史首冠的西班牙球王阿爾卡拉斯

澳網／跨夜五盤大戰！約克維奇粉碎辛納3連霸夢 拚澳網第11冠

澳網男單4強賽今天展開兩場五盤激戰，其中第二場的約克維奇（Novak Djokovic）面對挑戰3連霸的辛納（Janni...

澳網／苦戰5盤326分鐘才險勝澤瑞夫 阿爾卡拉斯生涯首闖決賽

澳網男單4強賽在今天登場，首場比賽就由西班牙世界球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）出戰去年亞軍的德國澤瑞夫（...

澳網／混雙衛冕成功 地主加德基與皮爾斯搭檔再寫歷史

澳洲地主選手加德基和皮爾斯今天以4比6、6比3、10比8擊敗法國組合美拉德諾維奇和吉納德，成為37年來首對成功衛冕澳洲網...

澳網／芮芭奇娜拍退皮古拉 將與莎芭蓮卡重演2023爭冠戲碼

澳洲女單賽事，今天在世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）率先搶下首張決賽門票後，第二場4強賽則由2023年...

澳網／莎芭蓮卡延續一盤未失 輕取絲薇托莉娜連4年晉女單決賽

澳洲網球公開賽女單4強賽今天點燃戰火，首場比賽就由世界球后、白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）出戰第12...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。