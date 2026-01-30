澳網／跨夜五盤大戰粉碎辛納3連霸夢 38歲約克維奇將拚生涯第11冠

澳網男單4強賽今天展開兩場五盤激戰，其中第二場的約克維奇（Novak Djokovic）面對挑戰3連霸的辛納（Jannik Sinner）之戰更是打到墨爾本時間當地凌晨一點半，才由約克維奇以3：6、6：3、4：6、6：4、6：4勝出，搶下生涯第11張澳網決賽門票，並將與現任球王阿爾卡拉斯爭奪王冠

過去兩年在澳網完成2連霸的辛納，今年帶著絕佳氣勢來到墨爾本挑戰3連霸，並且在前5輪賽事僅丟掉1盤，而他4強賽的對手則是過去兩輪都靠著對手退賽晉級的約克維奇，這也是兩人繼2024年後再度在澳網4強賽碰頭。

在今天賽前，辛納保有對戰約克維奇的5連勝，不過日前才因為被記者提問追逐「費（德勒）納（達爾）」與「阿（爾卡拉斯）辛（納）」有何不同而動怒的約克維奇，也展現當代最偉大球員的韌性，在前4盤打完硬是與辛納戰成2：2平手。

在進入決勝盤後，比賽時間也已經超過3小時，並跨夜來到墨爾本當地時間隔日凌晨12點，但滿場球迷仍是不願離場，在長時間的比賽下雖然對於38歲的約克維奇體能來說形成巨大考驗，導致他在前兩個發球局就面臨辛納5次破發機會，但關鍵時刻他也都成功化解危機，前4局打完雙方仍維持2：2平手。

第7局約克維奇不但成為本盤率先破發的一方，還在第8局再度化解辛納3個破發點成功保發，反取得5：3領先，儘管辛納下一局成功保發，但約克維奇在關鍵第10局沈穩出擊，最終更靠著辛納回擊出界，以6：4成功關門，生涯第11度挺進到澳網決賽，不僅粉碎辛納三連霸美夢，並將與阿爾卡拉斯爭奪冠軍，且過去10度打進到澳網決賽，約克維奇還不曾有過爭冠失手紀錄。