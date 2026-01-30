快訊

澳網／苦戰5盤326分鐘才險勝澤瑞夫 阿爾卡拉斯生涯首闖決賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
阿爾卡拉斯在午盤苦戰5小時26分鐘辛苦擊敗澤瑞夫，生涯首闖澳網男單決賽。 法新社
阿爾卡拉斯在午盤苦戰5小時26分鐘辛苦擊敗澤瑞夫，生涯首闖澳網男單決賽。 法新社

澳網男單4強賽在今天登場，首場比賽就由西班牙世界球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）出戰去年亞軍的德國澤瑞夫（Alexander Zverev），在前兩盤賽事中阿爾卡拉斯雖然率先取得領先優勢，不過卻在第三、四盤被澤瑞夫連續在搶七局中扳平，但決勝盤阿爾卡拉斯在開盤就落後的情況下頂住壓力，最終在苦戰5小時26分鐘後以6：4、7：6（7：5）、6：7（3：7）、6：7（4：7）、7：5勝出，生涯首闖澳網男單決賽。

世界球王阿爾卡拉斯雖然生涯至今已經手握6座大滿貫冠軍，但卻獨缺澳網金盃，過去兩年他也都在男單8強賽就止步，其中包括2024年就是在8強賽不敵澤瑞夫，至於去年他則是敗在約克維奇（Novak Djokovic）手中，始終未能跨進到4強行列。

不過今年阿爾卡拉斯展現絕佳狀態，在前五輪賽事中一盤未失，其中包括8強賽面對第六種子的地主選手德米瑙爾（Alex de Minaur），更是壓倒性勝出，生涯首度挺進到4強賽。

而今天4強賽阿爾卡拉斯的對手則是去年在決賽不敵辛納（Jannik Sinner）的澤瑞夫，這也是澤瑞夫連續第3年打進到澳網4強，雙方生涯過去12度碰頭各拿下6場勝利。

不過今天雙方生涯的第13度交手，阿爾卡拉斯開賽卻展現比澤瑞夫更佳的穩定性與侵略性，他在首盤賽事中不但沒有讓澤瑞夫取得任何破發點，還在第9局率先破發，以6：4先下一城。

先丟2盤的澤瑞夫(右)好不容易逼到第五盤，決勝盤還先破球王發球局，最後卻未能守成惜敗。 法新社
先丟2盤的澤瑞夫(右)好不容易逼到第五盤，決勝盤還先破球王發球局，最後卻未能守成惜敗。 法新社

第二盤阿爾卡拉斯在首局又再度取得破發機會，不過澤瑞夫這次不僅成功化解，還在長時間的拉鋸後順利保發，避免開盤陷入落後的危機，而雙方也在第二盤一路拉鋸到搶七後，阿爾卡拉斯在4：5落後的情況下頂住壓力連拿3分，以7：6（7：5）取得聽牌優勢。

不過接下來兩盤，澤瑞夫也展現搶大抗壓力，在兩盤都打入搶七的情況下，分別以7：6（7：3）、7：6（7：4）扳平戰局。

決勝盤澤瑞夫乘勝追擊在首局就率先破發，將壓力都轉嫁到阿爾卡拉斯身上，不過阿爾卡拉斯也展現韌性，在第10局破發後追到5：5平手，甚至在第12局再度破發，連拿3局成功關門，在苦戰5小時26分鐘後搶下決賽門票，並將靜待約克維奇（Novak Djokovic）與辛納（Jannik Sinner）之戰結果出爐，決定決賽對手。

澤瑞夫惜敗阿爾卡拉斯後落寞離場。 路透
澤瑞夫惜敗阿爾卡拉斯後落寞離場。 路透

