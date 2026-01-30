快訊

三讀通過！黨產條例修正 救國團曾屬國家排除認定國民黨附隨組織

「派遣女醫」米倉涼子擺脫毒品案指控 東京地檢署予以不起訴

藍白聯手通過…立院三讀「中天條款」 訴訟終結前可繼續使用52台

澳網／混雙衛冕成功 地主加德基與皮爾斯搭檔再寫歷史

中央社／ 墨爾本30日綜合外電報導
澳洲地主選手加德基和皮爾斯成為37年來首對成功衛冕澳洲網球公開賽混合雙打冠軍的搭檔。 歐新社
澳洲地主選手加德基和皮爾斯成為37年來首對成功衛冕澳洲網球公開賽混合雙打冠軍的搭檔。 歐新社

澳洲地主選手加德基和皮爾斯今天以4比6、6比3、10比8擊敗法國組合美拉德諾維奇和吉納德，成為37年來首對成功衛冕澳洲網球公開賽混合雙打冠軍的搭檔。

綜合路透社和法新社報導，上一對成功衛冕的選手是捷克的諾弗娜（Jana Novotna）與美國的皮尤（JimPugh），他們在1988年和1989年連霸；上一對成功衛冕的地主組合，則要追溯到62年前的寇特（Margaret Court）與佛萊徹（Ken Fletcher）。

美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）和吉納德（Manuel Guinard）今天在互破大戰中驚險拿下首盤。加德基（Olivia Gadecki）和皮爾斯（John Peers）隨後重整旗鼓，在主場觀眾的助威下扳回一城，逼入決勝盤超級搶10。

加德基和皮爾斯一度以5比7落後，但最終逆轉，在第2個冠軍點把握機會奪勝，拉佛球場（Rod LaverArena）地主球迷歡聲雷動。

這是皮爾斯生涯第3座大滿貫賽混雙冠軍，加德基則是第2冠。

澳網

延伸閱讀

澳網／芮芭奇娜拍退皮古拉 將與莎芭蓮卡重演2023爭冠戲碼

澳網／落後兩盤對手卻退賽 約克維奇幸運晉4強：我本來要回家了

NBA／柯瑞生涯26397分進駐史上前20 下一步挑戰「石佛」

NBA／國際球員最大「黑粉」？ 狼王砲轟：他們把假摔帶進比賽

相關新聞

澳網／混雙衛冕成功 地主加德基與皮爾斯搭檔再寫歷史

澳洲地主選手加德基和皮爾斯今天以4比6、6比3、10比8擊敗法國組合美拉德諾維奇和吉納德，成為37年來首對成功衛冕澳洲網...

澳網／芮芭奇娜拍退皮古拉 將與莎芭蓮卡重演2023爭冠戲碼

澳洲女單賽事，今天在世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）率先搶下首張決賽門票後，第二場4強賽則由2023年...

澳網／莎芭蓮卡延續一盤未失 輕取絲薇托莉娜連4年晉女單決賽

澳洲網球公開賽女單4強賽今天點燃戰火，首場比賽就由世界球后、白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）出戰第12...

澳網／辛納直落三勝謝爾頓 4強迎戰約克維奇面臨3連霸大考驗

將挑戰澳網男單3連霸的義大利前球王辛納（Jannik Sinner），今天在澳網男單8強賽遭遇美國名將謝爾頓（Ben S...

澳網／高芙出局後台失控砸拍 斯威雅蒂力挺籲給隱私空間

美國網球女將高芙澳網8強失利後在後台怒砸球拍，殊不知被攝影機拍下，對此高芙稱自己是有真實感受的真人。波蘭好手斯威雅蒂也相...

澳網／非受迫性失誤達44次無緣女單4強 阿尼西莫娃：會抓狂

美國網球女將阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）今天在澳洲網球公開賽女單8強不敵同胞皮古拉（Jessica P...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。