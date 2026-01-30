澳網／混雙衛冕成功 地主加德基與皮爾斯搭檔再寫歷史

澳洲地主選手加德基和皮爾斯今天以4比6、6比3、10比8擊敗法國組合美拉德諾維奇和吉納德，成為37年來首對成功衛冕澳洲網球公開賽混合雙打冠軍的搭檔。

綜合路透社和法新社報導，上一對成功衛冕的選手是捷克的諾弗娜（Jana Novotna）與美國的皮尤（JimPugh），他們在1988年和1989年連霸；上一對成功衛冕的地主組合，則要追溯到62年前的寇特（Margaret Court）與佛萊徹（Ken Fletcher）。

美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）和吉納德（Manuel Guinard）今天在互破大戰中驚險拿下首盤。加德基（Olivia Gadecki）和皮爾斯（John Peers）隨後重整旗鼓，在主場觀眾的助威下扳回一城，逼入決勝盤超級搶10。

加德基和皮爾斯一度以5比7落後，但最終逆轉，在第2個冠軍點把握機會奪勝，拉佛球場（Rod LaverArena）地主球迷歡聲雷動。

這是皮爾斯生涯第3座大滿貫賽混雙冠軍，加德基則是第2冠。