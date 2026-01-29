快訊

澳網／芮芭奇娜拍退皮古拉 將與莎芭蓮卡重演2023爭冠戲碼

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
芮芭奇娜(圖)澳網女單4強賽勝出，將與莎芭蓮卡上演2023年爭冠戲碼。 美聯社
芮芭奇娜(圖)澳網女單4強賽勝出，將與莎芭蓮卡上演2023年爭冠戲碼。 美聯社

澳洲女單賽事，今天在世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）率先搶下首張決賽門票後，第二場4強賽則由2023年亞軍哈薩克芮芭奇娜（Elena Rybakina）出戰美國皮古拉（Jessica Pegula），最終由芮芭奇娜以6：3、7：6（9：7）勝出，將與莎芭蓮卡上演2023年爭冠戲碼。

曾在2023年澳網打進到決賽的芮芭奇娜，當年在決賽就是與莎芭蓮卡苦戰3盤後吞敗，無緣繼2022年溫網後再度奪冠，而過去兩年澳網她則是在第2輪與第4輪出局，未能再創佳績。

至於皮古拉今年16強賽則是擊敗挑戰衛冕的同胞好手凱絲（Madison Keys）後，生涯第4度挺進到澳網女單8強賽，不過今天碰上芮芭奇娜卻是打得相當辛苦，首盤開打後就被芮芭奇娜連保帶破拿下3局，也以3：6讓出。

第二盤芮芭奇娜乘勝追擊，一度在比賽中段的破發大戰中取得4：2領先，甚至在第9局取得3個賽末點，但都一一遭到化解，雙方也一路拉鋸到搶七大戰，最終芮芭奇娜頂住壓力以9：7勝出，繼2023年後將再與莎芭蓮卡爭奪后冠。

