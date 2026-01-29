聽新聞
澳網／莎芭蓮卡延續一盤未失 輕取絲薇托莉娜連4年晉女單決賽
澳洲網球公開賽女單4強賽今天點燃戰火，首場比賽就由世界球后、白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）出戰第12種子的烏克蘭女將絲薇托莉娜（Elina Svitolina），最終莎芭蓮卡也以6 ：2、6 ：3直落二勝出，距離生涯第3冠僅差最後一步。
過去三年都打進到澳網女單決賽的莎芭蓮卡，去年挑戰三連霸在冠軍賽不敵美國凱絲（Madison Keys），不過凱絲日前在16強賽敗給了同胞皮古拉（Jessica Pegula），讓莎芭蓮卡錯失復仇機會。
今天登場的四強賽莎芭蓮卡也延續絕佳狀態，本屆賽事還一盤未失的她，在首盤就一路壓制絲薇托莉娜，在第4、8局兩度破發後以6 ：2先下一城。
不過第二盤絲薇托莉娜也展開反撲，開盤後連拿2局取得領先，但莎芭蓮卡在遭到破發後隨即作出回應，連保帶破連拿5局，最終也在比賽第77分鐘以6 ：3勝出，連續4年挺進女單決賽。
