快訊

農場投毒…張美阿嬤三女兒開轟「巨嬰弟」避不出面 壓力全由媽媽承受

正值下班交通尖峰...國1林口路段休旅車起火駕駛逃出 後方回堵5公里

Alex Honnold赤手獨攀台北101差點取消 賈永婕曝「最後deadline」

聽新聞
0:00 / 0:00

澳網／莎芭蓮卡延續一盤未失 輕取絲薇托莉娜連4年晉女單決賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
莎芭蓮卡。 路透
莎芭蓮卡。 路透

澳洲網球公開賽女單4強賽今天點燃戰火，首場比賽就由世界球后、白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）出戰第12種子的烏克蘭女將絲薇托莉娜（Elina Svitolina），最終莎芭蓮卡也以6 ：2、6 ：3直落二勝出，距離生涯第3冠僅差最後一步。

過去三年都打進到澳網女單決賽的莎芭蓮卡，去年挑戰三連霸在冠軍賽不敵美國凱絲（Madison Keys），不過凱絲日前在16強賽敗給了同胞皮古拉（Jessica Pegula），讓莎芭蓮卡錯失復仇機會。

今天登場的四強賽莎芭蓮卡也延續絕佳狀態，本屆賽事還一盤未失的她，在首盤就一路壓制絲薇托莉娜，在第4、8局兩度破發後以6 ：2先下一城。

不過第二盤絲薇托莉娜也展開反撲，開盤後連拿2局取得領先，但莎芭蓮卡在遭到破發後隨即作出回應，連保帶破連拿5局，最終也在比賽第77分鐘以6 ：3勝出，連續4年挺進女單決賽。

澳網

延伸閱讀

澳網／辛納直落三勝謝爾頓 4強迎戰約克維奇面臨3連霸大考驗

澳網／高芙出局後台失控砸拍 斯威雅蒂力挺籲給隱私空間

澳網／落後兩盤對手卻退賽 約克維奇幸運晉4強：我本來要回家了

澳網／絲薇托莉娜直落二首晉4強 高芙爆冷出局

相關新聞

澳網／莎芭蓮卡延續一盤未失 輕取絲薇托莉娜連4年晉女單決賽

澳洲網球公開賽女單4強賽今天點燃戰火，首場比賽就由世界球后、白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）出戰第12...

澳網／辛納直落三勝謝爾頓 4強迎戰約克維奇面臨3連霸大考驗

將挑戰澳網男單3連霸的義大利前球王辛納（Jannik Sinner），今天在澳網男單8強賽遭遇美國名將謝爾頓（Ben S...

澳網／高芙出局後台失控砸拍 斯威雅蒂力挺籲給隱私空間

美國網球女將高芙澳網8強失利後在後台怒砸球拍，殊不知被攝影機拍下，對此高芙稱自己是有真實感受的真人。波蘭好手斯威雅蒂也相...

澳網／非受迫性失誤達44次無緣女單4強 阿尼西莫娃：會抓狂

美國網球女將阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）今天在澳洲網球公開賽女單8強不敵同胞皮古拉（Jessica P...

澳網／落後兩盤對手卻退賽 約克維奇幸運晉4強：我本來要回家了

生涯握有澳網破紀錄10冠的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），今天在8強賽對決義大利好手穆塞蒂（Lor...

澳網／拍下同胞 皮古拉首闖4強對決愛司女王

今年澳網最後一場女單8強賽上演「美國內戰」，第6種子皮古拉（Jessica Pegula）延續碰第4種子阿尼西莫娃（Am...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。