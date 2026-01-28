聽新聞
0:00 / 0:00
澳網／高芙出局後台失控砸拍 斯威雅蒂力挺籲給隱私空間
美國網球女將高芙澳網8強失利後在後台怒砸球拍，殊不知被攝影機拍下，對此高芙稱自己是有真實感受的真人。波蘭好手斯威雅蒂也相挺，稱選手彷彿動物園裡的動物般沒隱私。
法新社報導，身為本屆澳網女單第3種子的高芙（Coco Gauff）昨天8強賽出局後在場館深處砸拍，仍被攝影機捕捉到這個畫面，高芙為此感到難過。
高芙原本想找個隱密角落釋放沮喪情緒，不希望在球迷尤其是孩子的面前發洩。她在事發過後隨即表示：「我嘗試去一個他們不會轉播的地方，但顯然他們播了。我覺得或許可以討論一下，因為我覺得在這場賽事裡，真正隱密的地方只有更衣室。」
高芙砸拍影像在網路上引發熱議，她今天又在社群平台X發文寫道：「我是真實的人，有真實的感受。我非常在乎，也盡力而為。感謝那些理解我的人。」
美國傳奇名將小威廉絲（Serena Williams）在X上力挺高芙，她寫道：「熱情、在乎很重要。討厭輸球沒什麼不對。」
同樣於本屆澳網8強出局的波蘭好手斯威雅蒂（IgaSwiatek）表示，後台的攝影機有時確實太擾人。
目前女單世界排名第2的斯威雅蒂說：「問題是，我們是網球選手，還是動物園裡的動物，連上大號都會被看？」
「我這樣說很誇張，但如果能有點隱私、能處理自己的情緒而不會一直被人看就好了。能有些空間讓你這麼做，而不會被全世界盯著看，這樣會很好。」
Coco Gauff releases her frustrations after a disappointing defeat in the Australian Open quarter-finals 💥 pic.twitter.com/4Ur9jlxR0P— TNT Sports (@tntsports) January 27, 2026
⚾ 經典賽倒數計時
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言