澳網／高芙出局後台失控砸拍 斯威雅蒂力挺籲給隱私空間

中央社／ 墨爾本28日綜合外電報導

美國網球女將高芙澳網8強失利後在後台怒砸球拍，殊不知被攝影機拍下，對此高芙稱自己是有真實感受的真人。波蘭好手斯威雅蒂也相挺，稱選手彷彿動物園裡的動物般沒隱私。

法新社報導，身為本屆澳網女單第3種子的高芙（Coco Gauff）昨天8強賽出局後在場館深處砸拍，仍被攝影機捕捉到這個畫面，高芙為此感到難過。

高芙原本想找個隱密角落釋放沮喪情緒，不希望在球迷尤其是孩子的面前發洩。她在事發過後隨即表示：「我嘗試去一個他們不會轉播的地方，但顯然他們播了。我覺得或許可以討論一下，因為我覺得在這場賽事裡，真正隱密的地方只有更衣室。」

高芙砸拍影像在網路上引發熱議，她今天又在社群平台X發文寫道：「我是真實的人，有真實的感受。我非常在乎，也盡力而為。感謝那些理解我的人。」

美國傳奇名將小威廉絲（Serena Williams）在X上力挺高芙，她寫道：「熱情、在乎很重要。討厭輸球沒什麼不對。」

同樣於本屆澳網8強出局的波蘭好手斯威雅蒂（IgaSwiatek）表示，後台的攝影機有時確實太擾人。

目前女單世界排名第2的斯威雅蒂說：「問題是，我們是網球選手，還是動物園裡的動物，連上大號都會被看？」

「我這樣說很誇張，但如果能有點隱私、能處理自己的情緒而不會一直被人看就好了。能有些空間讓你這麼做，而不會被全世界盯著看，這樣會很好。」

