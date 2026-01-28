澳網／搶下首盤遭逆轉 吳芳嫺無緣4強

我國女將吳芳嫺在今年澳網和日本搭檔穗積繪莉闖進8強，締造個人大滿貫最佳成績，今天碰第4種子比利時梅騰絲（Elise Mertens）／中國張帥更搶下首盤，可惜沒能再往前一步，遭第4種子以4：6、6：4、6：3逆轉帶走4強門票。

台日組合今年化身「種子殺手」，晉級之路共拍下兩組種子，今天碰第4種子也先下一城，靠第10局的關鍵破發以6：4先聲奪人。

第二盤台日組合第一個發球局就失守，第10局雖在連下3分下取得40：0的三個破發點機會，卻被第4種子連拿5分逆轉，第一個盤末點出現就以6：4扳平盤數。

第三盤台日組合第5局先遭破發，第6局吳芳嫺打出一記網前巧妙回擊，讓穗積繪莉得到突破機會，可惜雖逼出2次破發點都沒能把握，第9局穗積繪莉的發球局又被逼出破發暨賽末點，台日組合在關鍵分是主動攻擊一方，但穗積繪莉的高吊球卻出界，讓第4種子以6：3帶走2小時又14分鐘的激戰勝利。

梅騰絲是2024年澳網女雙冠軍得主，當時搭檔就是我國「一姊」謝淑薇。去年謝淑薇改和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）搭檔，再度闖進決賽，今年也以第3種子身分挺進8強，今天也將上陣和列第5種子的加拿大布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）爭4強門票。