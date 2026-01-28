快訊

美台關稅後再簽2項聲明！鎖定關鍵供應鏈安全 國務院讚「重要夥伴」

如何確認日圓漲勢穩了？花旗教看這指標 出現後日圓能再強15%

經典賽／達比修有來了 以「特別教練」身分加入日本隊

聽新聞
0:00 / 0:00

澳網／搶下首盤遭逆轉 吳芳嫺無緣4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
日本女將穗積繪莉(左)、吳芳嫺(右)。 美聯社
日本女將穗積繪莉(左)、吳芳嫺(右)。 美聯社

我國女將吳芳嫺在今年澳網和日本搭檔穗積繪莉闖進8強，締造個人大滿貫最佳成績，今天碰第4種子比利時梅騰絲（Elise Mertens）／中國張帥更搶下首盤，可惜沒能再往前一步，遭第4種子以4：6、6：4、6：3逆轉帶走4強門票。

台日組合今年化身「種子殺手」，晉級之路共拍下兩組種子，今天碰第4種子也先下一城，靠第10局的關鍵破發以6：4先聲奪人。

第二盤台日組合第一個發球局就失守，第10局雖在連下3分下取得40：0的三個破發點機會，卻被第4種子連拿5分逆轉，第一個盤末點出現就以6：4扳平盤數。

第三盤台日組合第5局先遭破發，第6局吳芳嫺打出一記網前巧妙回擊，讓穗積繪莉得到突破機會，可惜雖逼出2次破發點都沒能把握，第9局穗積繪莉的發球局又被逼出破發暨賽末點，台日組合在關鍵分是主動攻擊一方，但穗積繪莉的高吊球卻出界，讓第4種子以6：3帶走2小時又14分鐘的激戰勝利。

梅騰絲是2024年澳網女雙冠軍得主，當時搭檔就是我國「一姊」謝淑薇。去年謝淑薇改和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）搭檔，再度闖進決賽，今年也以第3種子身分挺進8強，今天也將上陣和列第5種子的加拿大布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）爭4強門票。

澳網

延伸閱讀

澳網／阿爾卡拉斯首闖4強 下輪對陣澤瑞夫

澳網／絲薇托莉娜直落二首晉4強 高芙爆冷出局

澳網／球王、球后戴智慧手表遭制止 官方鬆口：不排除解除禁令

澳網／賞18歲對手「鴨蛋」 球后莎芭蓮卡強勢挺進4強

相關新聞

澳網／搶下首盤遭逆轉 吳芳嫺無緣4強

我國女將吳芳嫺在今年澳網和日本搭檔穗積繪莉闖進8強，締造個人大滿貫最佳成績，今天碰第4種子比利時梅騰絲（Elise Me...

澳網／愛司女王發威 11記愛司轟下斯薇雅蒂闖4強

今年澳網挑戰生涯「全滿貫」的波蘭名將斯薇雅蒂（Iga Swiatek），尋求生涯第7座大滿貫的腳步要再等等，這位波蘭前球...

澳網／阿爾卡拉斯首闖4強 下輪對陣澤瑞夫

西班牙籍世界球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天在澳網男單8強以7比5、6比2、6比1直落三，擊敗澳洲地主選...

澳網／絲薇托莉娜直落二首晉4強 高芙爆冷出局

烏克蘭女將絲薇托莉娜（Elina Svitolina）今天在澳網女單8強以6比1、6比2直落二，爆冷擊敗坐擁兩座大滿貫冠...

澳網／24記愛司球拍下20歲新星 澤瑞夫連三年闖4強

德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）今天在澳網8強賽面對美國華裔新星勒納．田（Learner Tien），...

澳網／高溫飆破40度 啟動極端高溫應變機制

在墨爾本球場氣溫飆升之際，澳洲網球公開賽主辦單位今天啟動極端高溫應變機制，戶外球場賽事暫停，主要球場屋頂關閉

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。