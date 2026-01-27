澳網／艾卡拉茲首闖4強 下輪對陣茲韋列夫
西班牙籍世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天在澳網男單8強以7比5、6比2、6比1直落三，擊敗澳洲地主選手德米瑙爾，生涯首度闖進澳網4強。
法新社報導，艾卡拉茲今天在偏袒的澳洲觀眾面前，淘汰地主希望德米瑙爾（Alex de Minaur），在本屆澳網迄今一盤未失，之前他4次參加澳網，最佳成績僅止於8強，今年力拚生涯澳網男單首冠。
艾卡拉茲年僅22歲，但已坐擁6座大滿貫男單冠軍，在法網、美網及溫網已各奪2冠，目前唯獨澳網金盃尚未入袋。
若艾卡拉茲在澳網封王，將超越西班牙退役傳奇球星納達爾（Rafael Nadal），成為締造「生涯大滿貫」的最年輕男子選手。納達爾當年達成此成就時年僅24歲。
艾卡拉茲接下來將於4強賽，對決德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev），展開兩人在大滿貫賽事的第5度對決。
