澳網／絲薇托莉娜直落二首晉4強 高芙爆冷出局

中央社／ 墨爾本27日綜合外電報導
烏克蘭女將絲薇托莉娜（Elina Svitolina）。新華社

烏克蘭女將絲薇托莉娜（Elina Svitolina）今天在澳網女單8強以6比1、6比2直落二，爆冷擊敗坐擁兩座大滿貫冠軍的大會第3種子美國好手高芙，生涯首度晉級澳網4強。

根據法新社與澳網官網，高芙（Coco Gauff）今天發球失常，一發得分率僅41%，並出現26次非受迫性失誤，僅打出3個致勝球，在59分鐘內輸掉比賽。

現年31歲的絲薇托莉娜，高芙年長10歲，本屆名列第12種子，生涯最高單打排名曾達世界第3，這次是她首度闖進澳網女單4強。

絲薇托莉娜將於4強賽遭遇勁敵，對決頭號種子白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）爭奪決賽門票，力拚生涯首座大滿貫女單后冠。

