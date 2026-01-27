澳網／絲薇托莉娜直落二首晉4強 高芙爆冷出局

智慧手表早已成為頂尖運動員掌握身體狀態的重要工具，不過，本屆澳網期間，西班牙球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、義大利名將辛納（Jannik Sinner）和白俄羅斯球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），都曾在比賽中被主審提醒取下智慧手表，也讓「一般巡迴賽可用、大滿貫卻禁止」的制度差異浮上檯面。

2026-01-27 13:56