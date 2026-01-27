快訊

「不是很重視人權？」越籍成大博士淪欠稅大戶滯台 律師分析：如陷死局

澳網／24記愛司球拍下20歲新星 澤瑞夫連三年闖4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
澤瑞夫(右)打敗華裔新星挺進4強。 美聯社
德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）今天在澳網8強賽面對美國華裔新星勒納．田（Learner Tien），全場發出24記「愛司」，在超過3小時激戰中以6：3、6：7（7：5）、6：1、7：6（7：3）拿下勝利，連3年打進4強。

名列第3種子的德國名將讚對手底線表現非常好，「好一段時間了，我不認為我有打到任何底線表現那麼好的選手。沒有我的愛司球，我今天就不會贏下比賽。我當然非常開心我的發球表現，很高興再度進入4強。」

這場比賽兩度打到「搶7」，澤瑞夫第二盤5：3領先下卻連失4分，讓20歲的對手扳平盤數；第四盤他在5：6時瓦解對手破發點也是盤末點，「搶7」更是連拿6分，在握有絕對領先下以7：3迎接勝利。

28歲的澤瑞夫生涯已經3度打進大滿貫決賽，包括去年的澳網，但和高捧金盃都差最後一勝。去年他整季只在慕尼黑捧冠，世界排名仍高居世界第三，但形容2025年賽季是「極度令人失望」的一季，不過年度第一場大滿貫有好的開始，下戰將和西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和地主希望「小野兔」德米納爾（Alex de Minaur）的勝家對決。

列25種子的勒納．田上一輪4盤擊退俄羅斯前球王梅德維夫（Daniil Medvedev），今天也造成澤瑞夫不少壓力，離場時獲得球迷熱烈掌聲；今年打進8強將讓他世界排名從目前的29上升到24名，將是生涯首度進入世界前25。

澳網／高溫飆破40度 啟動極端高溫應變機制

澳網／球王、球后戴智慧手表遭制止 官方鬆口：不排除解除禁令

澳網／賞18歲對手「鴨蛋」 球后莎芭蓮卡強勢挺進4強

澳網／澤瑞夫談及帶著糖尿病上場 像同時進行兩場比賽

澳網／高溫飆破40度 啟動極端高溫應變機制

在墨爾本球場氣溫飆升之際，澳洲網球公開賽主辦單位今天啟動極端高溫應變機制，戶外球場賽事暫停，主要球場屋頂關閉

澳網／球王、球后戴智慧手表遭制止 官方鬆口：不排除解除禁令

智慧手表早已成為頂尖運動員掌握身體狀態的重要工具，不過，本屆澳網期間，西班牙球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、義大利名將辛納（Jannik Sinner）和白俄羅斯球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），都曾在比賽中被主審提醒取下智慧手表，也讓「一般巡迴賽可用、大滿貫卻禁止」的制度差異浮上檯面。

澳網／賞18歲對手「鴨蛋」 球后莎芭蓮卡強勢挺進4強

18歲美國新星約維奇（Iva Jovic）驚奇打進今年澳網8強，但灰姑娘旅程今天被白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryn...

【專家之眼】澳網創意多 看門道還是看熱鬧？

今年澳網開賽前，舉辦了一場別開生面的趣味比賽「一分大滿貫」（one point slam），不分男女不拘職業，贏一球就晉...

澳網／澤瑞夫談及帶著糖尿病上場 像同時進行兩場比賽

世界排名第3的德國男網名將澤瑞夫正尋求在澳洲網球公開賽摘下生涯首座大滿貫賽冠軍，他近日談及身為球員和第一型糖尿病患者的...

