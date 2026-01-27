聽新聞
0:00 / 0:00
澳網／24記愛司球拍下20歲新星 澤瑞夫連三年闖4強
德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）今天在澳網8強賽面對美國華裔新星勒納．田（Learner Tien），全場發出24記「愛司」，在超過3小時激戰中以6：3、6：7（7：5）、6：1、7：6（7：3）拿下勝利，連3年打進4強。
名列第3種子的德國名將讚對手底線表現非常好，「好一段時間了，我不認為我有打到任何底線表現那麼好的選手。沒有我的愛司球，我今天就不會贏下比賽。我當然非常開心我的發球表現，很高興再度進入4強。」
Zverev, welcome to the #AO26 semifinals 👏 pic.twitter.com/KrGBqXZtFr— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2026
這場比賽兩度打到「搶7」，澤瑞夫第二盤5：3領先下卻連失4分，讓20歲的對手扳平盤數；第四盤他在5：6時瓦解對手破發點也是盤末點，「搶7」更是連拿6分，在握有絕對領先下以7：3迎接勝利。
28歲的澤瑞夫生涯已經3度打進大滿貫決賽，包括去年的澳網，但和高捧金盃都差最後一勝。去年他整季只在慕尼黑捧冠，世界排名仍高居世界第三，但形容2025年賽季是「極度令人失望」的一季，不過年度第一場大滿貫有好的開始，下戰將和西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和地主希望「小野兔」德米納爾（Alex de Minaur）的勝家對決。
列25種子的勒納．田上一輪4盤擊退俄羅斯前球王梅德維夫（Daniil Medvedev），今天也造成澤瑞夫不少壓力，離場時獲得球迷熱烈掌聲；今年打進8強將讓他世界排名從目前的29上升到24名，將是生涯首度進入世界前25。
⚾ 經典賽倒數計時
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言