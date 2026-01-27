澳網／高溫飆破40度 啟動極端高溫應變機制

在墨爾本球場氣溫飆升之際，澳洲網球公開賽主辦單位今天啟動極端高溫應變機制，戶外球場賽事暫停，主要球場屋頂關閉。

路透社報導，大會設有熱壓力指數（Heat StressScale），綜合考量攝氏氣溫、輻射熱、風速與濕度，以評估比賽條件，保護球員免受熱傷害。

今天下午早些時候，熱壓力指數已達到最高5.0，到了下午2時，氣溫已突破攝氏40度，成為本屆澳網開打至今最炎熱的一天。

在大會頭號種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）以6比3、6比0輕取美國小將約維琪 （Iva Jovic）不久後，就達到了啟動極端高溫應變機制的門檻，球員離場時，拉佛球場（Rod Laver Arena）屋頂旋即關閉。

莎芭蓮卡賽後告訴媒體：「比賽結束時，天氣真的非常熱。我在賽前就知道，他們不會讓我們在瘋狂的高溫下比賽。如果指數達到5.0，他們一定會關上屋頂，所以我知道他們會保護我們、保護我們的健康。」

她補充說：「總之，比賽結束時，熱壓力指數已經到了4.4，真的相當炎熱。不過沒關係，我很高興自己順利撐過來了。」

大會第3種子澤瑞夫（Alexander Zverev）與第25種子勒納．田（Learner Tien）的8強戰，則是在拉佛球場屋頂關閉的情況下進行。

當時墨爾本球場（Melbourne Park）內唯一仍在進行的另一場賽事，是在瑪格麗特球場（Margaret CourtArena）舉行的混合雙打8強賽，戶外球場的練習也全面暫停。

主辦單位、球員與球迷都在為可能再度出現的酷熱天氣做準備，氣象預報顯示，今天稍晚氣溫恐升至攝氏45度。

過去4天內，熱壓力指數已兩度觸及5.0門檻。

入口處的排隊人潮明顯比以往來得少，與本屆賽事吸引破紀錄觀眾人數的情況形成鮮明對比。

極端高溫已迫使澳網輪椅網球賽事延後24小時進行，主辦單位也建議球迷戴帽子遮陽、多補充水分，並善用墨爾本球場各處的噴霧降溫設備。

此外，主辦單位也為工作人員採取特別措施，包括讓球童縮短上場時間、延長休息時間，並增加替補人力。