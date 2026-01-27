澳網／球王、球后戴智慧手表遭制止 官方鬆口：不排除解除禁令

智慧手表早已成為頂尖運動員掌握身體狀態的重要工具，不過，本屆澳網期間，西班牙球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、義大利名將辛納（Jannik Sinner）和白俄羅斯球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），都曾在比賽中被主審提醒取下智慧手表，也讓「一般巡迴賽可用、大滿貫卻禁止」的制度差異浮上檯面。

智慧手表可用於蒐集生理數據，協助球員掌握訓練負荷、比賽強度、恢復狀況與睡眠品質。目前這類裝置已獲國際網球總會（ITF）以及男子、女子職業巡迴賽核准使用，但四大滿貫賽澳網、法網、美網和溫網仍未全面開放。

也因此，阿爾卡拉斯在對戰美國選手保羅（Tommy Paul）的比賽中，被主審要求取下智慧手表。阿爾卡拉斯也立即配合，澳洲網球協會隨後發出聲明指出：「目前大滿貫賽事仍不允許使用智慧手表，澳網正就此議題持續與相關單位討論，未來不排除改變。」

澳洲網球協會說明，部分智慧手表可提供「內部負荷」數據，例如心率，讓選手更全面理解身體反應；同時，主辦單位也向球員提供其他比賽數據，包含跑動距離、變向次數、高強度加速，以及擊球速度與旋轉等「外部負荷」指標。

提供相關技術的公司WHOOP則在社群媒體上直言，智慧手表本身就是「以提升表現為目的而設計」，強調「剝奪這些資訊，就像要運動員蒙著眼睛比賽」。

義大利男網好手辛納。 路透

澳網衛冕冠軍辛納也表示，他配戴的智慧手表主要用於賽後分析，協助恢復與備戰，而非即時影響比賽判斷，「我們想追蹤的是賽後數據，像心率、熱量消耗，這些資訊在訓練時也很重要」。辛納在第4輪擊敗同胞德爾德里（Luciano Darderi）後坦言，雖然也可改用背心式感測裝置，但實際使用感受並不理想，「肩膀會有異物感，感覺很不一樣。不過規則就是規則，我能理解，也不會再用了」。