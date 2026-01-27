【專家之眼】澳網創意多 看門道還是看熱鬧？

今年澳網開賽前，舉辦了一場別開生面的趣味比賽「一分大滿貫」（one point slam），不分男女不拘職業，贏一球就晉級，奪冠者可獨拿一百萬澳幣。結果出乎意料之外，頂尖高手紛紛中箭落馬。

最令台灣觀眾驚喜的是，甫獲得坎培拉女網冠軍、世界排名117的台灣女單一姐葛藍喬安娜，一路殺進決賽，雖然最後惜敗給澳洲教練史密斯，卻也大放異彩。名將包括克羅埃西亞的女單維基奇、德國金童茲維列夫及澳洲壞小子基爾喬斯，都栽在她手裡。基爾喬斯誇張地狂摔拍，茲維列夫還說葛藍喬安娜比自己強，引起哄堂大笑。

「一分大滿貫」帶來的新鮮感不只在場上，職業選手們的觀賽反應，也是難得一見的亮點；譬如茲維列夫和哈薩克名將巴布里克，兩人勾肩搭背地笑彎了腰。而最妙的是，球王阿爾卡拉斯比誰都激動，高舉雙臂蹦蹦跳跳，表情隨著球來球往而變化，忽而讚嘆、忽而興奮，精采程度不下於他打的球。後來他在第三輪比賽獲勝接受訪問時，現場播放了他當觀眾的這段影片，他表示很喜歡「一分大滿貫」，希望以後還可以這樣玩。

今年澳網的賽後場上訪問，經常像這樣給一些獲勝選手播放相關短片。得過十次澳網男單冠軍的「墨爾本之王」喬科維奇，在第一輪拿下澳網第一百勝時，主持人一邊訪問他，現場也一邊播放當年他拿下首勝的影片，頗具紀念意義。最感人的莫過於年過四十、靠外卡參賽的瑞士老將瓦林卡；第三輪敗給美國一哥弗里茨，畫下了澳網參賽句點的同時，大會給他安排了簡單隆重的歡送會，播放他二○一四年奪冠的影片。瓦林卡跑到座位拿出了兩罐冰啤酒，和執行長一起乾杯暢飲並向觀眾致意，場面相當溫馨。

還有一個創意，來自女單第16種子、兩屆澳網冠軍大坂直美，第一輪出場就一身橫空出世的水母裝，引起滿場驚呼。她頭上戴著綁蝴蝶結的大白帽，連著一襲長長的白紗籠罩全身；手上撐著一把純白傘，傘上也別著蝴蝶結，仙氣飄飄地宛若新娘子。當她掉了第二盤，差點被克羅埃西亞的魯日奇逆轉時，不免讓人擔心萬一輸了，難道還要穿著這身行頭狼狽離場嗎？

如此前所未見的大膽操作，似乎與她過去強調的「不想成為焦點」互相矛盾；但若說她敢做自己，不管別人怎麼評價，或許可看到某種一致性。無論如何，這是一次成功的設計行銷，至少讓人記得有這麼別出心裁的一幕。第二輪比賽時，就有球迷穿著同型服裝到現場加油；只可惜第三輪因傷退賽，又選在失言被指指點點的節骨眼上，難免引發各種揣測。到底真正的「傷」在哪裡，只有她自己最清楚吧。

近年來，網球界不斷開發一些新點子以提高票房與關注度，但不管再怎麼變，最精采的還是比賽本身。今年國內女雙好手吳芳嫺創下大滿貫最佳成績，一盤未失挺進八強。如果能在決賽和謝淑薇碰頭是最好不過；不但雙雙創下新紀錄，還會成為轟動國際的台灣網球傳奇。