澳網／澤瑞夫談及帶著糖尿病上場 像同時進行兩場比賽

世界排名第3的德國男網名將澤瑞夫正尋求在澳洲網球公開賽摘下生涯首座大滿貫賽冠軍，他近日談及身為球員和第一型糖尿病患者的情況，形容自己在場上像是同時打兩場比賽。

路透社報導，現年28歲的澤瑞夫（Alexander Zverev）4歲時被診斷出罹患糖尿病。他在網球場上一邊遵循上場時間、發球計時器和換邊規則的節奏，體內的血糖值也在進行一場無聲倒數。

澤瑞夫受訪時說，他「無疑同時打兩場比賽，一場是大家見到的，另一場是只有我感覺到的。如果我沒有妥善管理我的糖尿病，就無法以我期待的水準比賽」。

澤瑞夫在去年澳網決賽敗給義大利名將辛納（Jannik Sinner），本屆他名列大會第3種子，明天將與美國的勒納．田（Learner Tien）爭奪4強門票。

澤瑞夫曾拿過1面奧運金牌和2座ATP（世界職業網球協會）年終賽冠軍，並3度闖進大滿貫賽決賽，但他渴望的大滿貫賽冠軍仍未到手。

對於帶著糖尿病上場，澤瑞夫表示，大多時候事前準備能讓比賽不受影響；若是遇到突發狀況，他也已學會保持冷靜，信任自己準備的一套安排。

澤瑞夫說，他在場上與糖尿病的對抗大多隱藏在表面下，在每一分之間與換邊空檔悄悄進行，「很可能只是像何時從我的瓶子喝一口水或何時吃能量膠這樣簡單的事」。

場下茲韋列夫穿戴美敦力（Medtronic）的胰島素幫浦來協助調節血糖，但比賽時他無法穿戴，這時他的注意力就會同時放在一些看似微不足道、球迷也絕不會注意到的決定，而這些決定不僅關乎他的糖尿病管理，也會影響到比分。

澤瑞夫表示：「這些決定雖然細微，但卻要緊。雖然沒有必要中斷比賽或弄得像什麼大事，只是要維持早一步做準備，好讓注意力能集中在網球上。」