快訊

1周2波冷空氣來襲！愈晚愈冷「低溫僅11度」明晚至周三雨勢最大

威力彩頭獎連26槓 下期獎金上看7.7億元

AI漣漪效應浮現 野村大升2檔半導體股目標價高達五成

澳網／澤瑞夫談及帶著糖尿病上場 像同時進行兩場比賽

中央社／ 墨爾本26日綜合外電報導
澤瑞夫。 路透
澤瑞夫。 路透

世界排名第3的德國男網名將澤瑞夫正尋求在澳洲網球公開賽摘下生涯首座大滿貫賽冠軍，他近日談及身為球員和第一型糖尿病患者的情況，形容自己在場上像是同時打兩場比賽。

路透社報導，現年28歲的澤瑞夫（Alexander Zverev）4歲時被診斷出罹患糖尿病。他在網球場上一邊遵循上場時間、發球計時器和換邊規則的節奏，體內的血糖值也在進行一場無聲倒數。

澤瑞夫受訪時說，他「無疑同時打兩場比賽，一場是大家見到的，另一場是只有我感覺到的。如果我沒有妥善管理我的糖尿病，就無法以我期待的水準比賽」。

澤瑞夫在去年澳網決賽敗給義大利名將辛納（Jannik Sinner），本屆他名列大會第3種子，明天將與美國的勒納．田（Learner Tien）爭奪4強門票。

澤瑞夫曾拿過1面奧運金牌和2座ATP（世界職業網球協會）年終賽冠軍，並3度闖進大滿貫賽決賽，但他渴望的大滿貫賽冠軍仍未到手。

對於帶著糖尿病上場，澤瑞夫表示，大多時候事前準備能讓比賽不受影響；若是遇到突發狀況，他也已學會保持冷靜，信任自己準備的一套安排。

澤瑞夫說，他在場上與糖尿病的對抗大多隱藏在表面下，在每一分之間與換邊空檔悄悄進行，「很可能只是像何時從我的瓶子喝一口水或何時吃能量膠這樣簡單的事」。

場下茲韋列夫穿戴美敦力（Medtronic）的胰島素幫浦來協助調節血糖，但比賽時他無法穿戴，這時他的注意力就會同時放在一些看似微不足道、球迷也絕不會注意到的決定，而這些決定不僅關乎他的糖尿病管理，也會影響到比分。

澤瑞夫表示：「這些決定雖然細微，但卻要緊。雖然沒有必要中斷比賽或弄得像什麼大事，只是要維持早一步做準備，好讓注意力能集中在網球上。」

澳網

延伸閱讀

澳網／名字與母親教師身分有關 勒納．田創生涯里程碑

澳網／「讓1追3」艱辛晉16強 辛納：今天體能有點掙扎

58歲婦沒痛沒不適，竟已到洗腎邊緣　醫：靠「這2招」早期發現及早治療

澳網／阿爾卡拉斯晉澳網第3輪 生涯大滿貫再邁一步

相關新聞

澳網／直落二拍下13種子 謝淑薇女雙挺進8強

挑戰連三年打進澳網女雙決賽的「一姊」謝淑薇，和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）持續挺進，列第3...

澳網／澤瑞夫談及帶著糖尿病上場 像同時進行兩場比賽

世界排名第3的德國男網名將澤瑞夫正尋求在澳洲網球公開賽摘下生涯首座大滿貫賽冠軍，他近日談及身為球員和第一型糖尿病患者的...

澳網／打到同胞爆氣 辛納直落三闖八強

尋求澳網連霸的義大利好手辛納（Jannik Sinner）今天第四輪和同胞德爾德里（Luciano Darderi）上演...

澳網／斯威雅蒂直落二輕取對手晉8強 力拚女單首冠

波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在澳網女單第4輪以6比0、6比3直落二強勢表現，擊敗澳洲地主選手殷格里斯，...

澳網／名字與母親教師身分有關 勒納．田創生涯里程碑

美國網球新星勒納．田（Learner Tien）之所以取名Learner（學習者），是因為他的母親曾是教師。即便在大滿貫...

澳網／衛冕冠軍基斯直落二慘遭淘汰 皮古拉闖8強：我打得非常順

美國網球女將皮古拉（Jessica Pegula）今天淘汰衛冕冠軍兼同胞好友基斯（Madison Keys），第4度挺進...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。