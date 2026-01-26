快訊

澳網／打到同胞爆氣 辛納直落三闖八強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
辛納挺進澳網男單8強。 法新社
尋求澳網連霸的義大利好手辛納（Jannik Sinner）今天第四輪和同胞德爾德里（Luciano Darderi）上演對決，辛納一路握有優勢，第二盤更打到同胞「爆氣」，最終在發球局全部保住下以6：1、6：3、7：6（7：2）淘汰同胞，晉級8強。

辛納第一盤下場就連續破發，拉開到5：0的絕對領先；第二盤德爾德里第二個發球局已經取得40：15領先，但接續接連出現抽球出界失誤，反讓辛納破發成功，讓他又是敲球拍，又是用力將球揮到哭中，情緒失控。

第九局辛納再度破發，以6：3取得盤數「聽牌」優勢；第三盤德爾德里雖將戰局逼到「搶七」仍沒能突破，讓第2種子辛納打下2小時又9分鐘比賽勝利。

「這場非常難打，我們場外是很好的朋友。」辛納賽後透露，要把私交放一旁有些難度，第三盤自己也錯過一些破發機會，讓自己後來打得有點緊張，「所以我非常開心可以三盤結束比賽。」

今天中央球場壓軸大戰由美國謝爾頓（Ben Shelton）和挪威好手魯德（Casper Ruud）爭奪8強資格，勝家就是辛納下一場對手，最終由謝爾頓3：6、6：4、6：3、6：4勝出。

澳網

