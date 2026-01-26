澳網／斯威雅蒂直落二輕取對手晉8強 力拚女單首冠
波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在澳網女單第4輪以6比0、6比3直落二強勢表現，擊敗澳洲地主選手英格里斯，晉級8強賽。
斯威雅蒂本屆澳網名列第2種子，生涯手握6座大滿貫女單冠軍，包括4座法網、1座美網及1座溫網后冠，本屆力拚澳網女單首冠。
由於她獨缺澳網金盃，若能於本屆封后，將集齊四大滿貫賽冠軍，達成「生涯大滿貫」（Career GrandSlam）壯舉。
英格里斯（Maddison Inglis）則結束了她在本屆澳網的夢幻之旅，她是從會外賽殺入正賽的黑馬，第3輪由於日本對手大坂直美因傷退出，不戰而勝闖進第4輪。
斯威雅蒂將於8強賽遭遇硬仗，對決第5種子哈薩克女網好手芮芭奇娜（Elena Rybakina）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言