澳網／辛納直落三挺進男單8強 有望4強對決約克維奇

義大利好手辛納（Jannik Sinner）今天在澳網男單第4輪以6比1、6比3、7比6（7比2）直落三，擊敗義大利同袍達爾德里，挺進8強賽。

法新社報導，辛納在墨爾本高溫下淘汰達爾德里（Luciano Darderi），下一輪將對決第8種子美國選手謝爾頓（Ben Shelton）或第12種子挪威好手路德（Casper Ruud）。

辛納目前排名世界第二，坐擁4座大滿貫金盃，包括2座澳網、1座美網及1座溫網男單冠軍，本屆力拚澳網男單三連霸。

自1968年網壇步入開放年代（Open Era）以來，迄今僅有塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）達成澳網男單三連霸壯舉。

若辛納晉級男單4強，將有望與喬科維奇展開精彩對決。