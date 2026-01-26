澳網／名字與母親教師身分有關 勒納．田創生涯里程碑

美國網球新星勒納．田（Learner Tien）之所以取名Learner（學習者），是因為他的母親曾是教師。即便在大滿貫賽場上創下新里程碑，他目前仍與家人同住。

法新社報導，這位20歲的天才好手將在澳洲網球公開賽男子單打8強賽事，迎戰德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev），成為自2015年以來澳網最年輕的男單8強選手。

勒納．田的母親玄．田（Huyen Tien）是退休教師，全家人在勒納．田快速崛起的過程中扮演了關鍵角色。

父母從越南移民到美國的勒納．田昨天在澳網墨爾本球場（Melbourne Park）以直落三橫掃三度闖進決賽的梅迪維夫（Daniil Medvedev）後說：「我現在還是與家人同住。」

他還說：「我想可能今年某個時候我會自己搬出去住。」在他年輕的職業生涯中，獎金已累計超過300萬美元。

勒納．田在加州出生，目前由曾在1989年以17歲之齡勇奪法國網球公開賽（French Open）冠軍的張德培（Michael Chang）擔任教練。

他的父親坤．田（Khuong Tien）在勒納．田幼年時指導他打球，勒納．田的姊姊名叫賈斯提斯（Justice），Justice有正義的意思，因坤．田是一名律師。

儘管勒納．田大放異彩，在2025年11月贏得生涯首座世界職業網球協會（ATP）巡迴賽冠軍，他們一家人感情依舊非常緊密。

2025年12月，他又在男子網壇新星賽事的ATP新生代總決賽（Next Gen ATP）奪冠。

勒納．田上個月才剛滿20歲，這位左手持拍的選手表示：「我的父母仍然深度參與我的生活，我很感謝他們。家人一直是我生命中很重要的一部分，實在難以想像沒有他們的日子。我很幸運，他們到現在仍然替我付出許多。」