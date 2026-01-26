澳網／衛冕冠軍基斯直落二慘遭淘汰 皮古拉闖8強：我打得非常順

快訊

中央社／ 綜合外電報導
皮古拉(左)摧毀同胞好友基斯的衛冕希望。 美聯社
皮古拉(左)摧毀同胞好友基斯的衛冕希望。 美聯社

美國網球女將皮古拉（Jessica Pegula）今天淘汰衛冕冠軍兼同胞好友基斯（Madison Keys），第4度挺進澳洲公開賽女單8強。

這位第6種子在拉佛球場（Rod Laver Arena）以6比3、6比4贏球後，8強將對戰第4種子美國同胞阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）。

31歲的皮古拉2024年美國公開賽曾打進決賽，但最後以亞軍作收，至今仍在追逐首座大滿貫冠軍。她2021至2023年間連續3年打進澳網8強，但從未打進過4強。

擊敗基斯對皮古拉而言是既開心又有點難過，因為兩人在場外關係親密。

但皮古拉的勝利實至名歸。基斯去年決賽爆冷擊敗莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）奪得首座大滿貫冠軍，但這場比賽緊張且狀態不佳，反觀皮古拉打法較為積極，迅速取得3比0領先後，短短31分鐘就拿下首盤。

基斯全場出現27個非受迫性失誤，並有6次雙發失誤，相比之下皮古拉僅有17個非受迫性失誤。

皮古拉表示：「整個比賽我都打得非常順，能清楚看球、打出好球。」

