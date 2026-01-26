快訊

澳網／直落二拍下13種子 謝淑薇女雙挺進8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇（左）與搭檔奧斯塔朋科。 路透社
挑戰連三年打進澳網女雙決賽的「一姊」謝淑薇，和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）持續挺進，列第3種子的台拉組合今天碰列13種子的美國珂寧（Sofia Kenin）／德國塞蓋蒙德（Laura Siegemund），只花1小時又19分鐘過關，以6：3、6：2駛進8強。

首盤奧斯塔朋科就發揮強勢的底線抽球，謝淑薇的高吊球也屢屢轉換成分數，讓台拉組合第8局完成破發，沒出現任何破發點下以6：3先下一城。

第二盤台拉組合連破對手2個發球局，取得3：0領先。謝淑薇第一個發球局雖遭破發，不過第5局台拉組合再完成破發，奧斯塔朋科接續發球局也瓦解破發點危機，「丟士」時刻先發出「愛司」，謝淑薇截擊再得手，讓台拉組合將領先擴大到5：1，最終就在謝淑薇的盤末發球局保發下以6：2拿下勝利。

年紀差一輪的台拉組合，去年合拍就打進澳網決賽，今年一路挺進，下一戰將和列第5種子的加拿大布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）搶4強門票。

昨天我國另名女將吳芳嫺和日本搭檔穗積繪莉先一步拿到8強門票，下戰對手將是比利時梅騰絲（Elise Mertens）／中國張帥和美國組合巴普蒂斯特（Hailey Baptiste）／斯特恩斯（Peyton Stearns）間的勝家。

