澳網／對手因傷退賽 約克維奇不戰而勝晉級男單8強

中央社／ 墨爾本25日綜合外電報導
約克維奇因對手棄賽，晉級男單8強。 路透
塞爾維亞名將喬科維奇原本預定明天出戰澳洲網球公開賽男子單打第4輪，但他的對手、捷克新星門西克今天宣布因傷退賽，約克維奇不戰而勝，提前闖進澳網8強。

大會第16種子門西克（Jakub Mensik）昨天於澳網第3輪賽事中，以6比2、7比6（7/5）、7比6（7/5）直落三淘汰美國選手奎因（Ethan Quinn）。

但年僅20歲的門西克稍早宣布，自己一直受到腹部肌肉傷勢困擾，因此無法跟他的偶像約克維奇（Novak Djokovic）交手。

現年38歲、曾10度奪下澳網男單金盃的約克維奇將繼續挑戰第11冠，若最終成功封王，這也會是他生涯第25座大滿貫賽金盃。

大會第4種子喬科維奇於本屆澳網8強賽的對手，將是美國好手佛里茲（Taylor Fritz）或義大利小將穆薩提（Lorenzoi Musetti）。

澳網

