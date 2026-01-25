快訊

吳宗憲證婚放話「拿紅包有條件」 還爆料從1處看出端倪：Lulu走路怪怪的

把握明天好天氣！周二起北東濕冷「低溫僅10度」 高山有降雪機率

嫁陳漢典有缺點！Lulu交換誓詞淚灑現場：因為我變得不能沒有你

澳網／高芙鏖戰3盤擊敗穆霍娃 晉級女單8強

中央社／ 墨爾本25日綜合外電報導
高芙挺進澳網女單8強。 路透
高芙挺進澳網女單8強。 路透

美國女將高芙今天在澳洲網球公開賽第4輪，以6比1、3比6、6比3淘汰捷克選手穆霍娃而成功闖入8強戰，繼續尋求她生涯的第一座澳網女單冠軍。

女子單打世界排名第3的高芙（Coco Gauff）贏得並不輕鬆，她耗費近2小時才擊倒大會第19種子穆霍娃（Karolina Muchova）。

曾奪下2023年美國網球公開賽女單冠軍、2025年法國網球公開賽女單金盃的高夫賽後受訪不忘稱讚對手，「她打法變化多端，你永遠不知道下一步該怎麼做。我真的很高興今天能贏得比賽」。

現年21歲的高夫過去幾年參加澳網，最佳成績是在2024年止步女單4強戰。

高芙於本屆澳網8強賽的對手，將是大會第12種子、烏克蘭好手絲薇托莉娜（Elina Svitolina）或大會第8種子、來自俄羅斯的18歲新秀安德瑞娃（MirraAndreeva）。

澳網

延伸閱讀

澳網／華裔新星賞前球王梅德維夫鴨蛋 闖8強寫11年紀錄

澳網／18歲少女約維琪強勢晉級女單8強 將對決球后莎芭蓮卡

澳網／瓦林卡最後一役止步第3輪 觀眾熱烈掌聲送別

澳網／斯威雅蒂克服亂流挺進16強 朝生涯大滿貫邁進

相關新聞

澳網／再退種子！吳芳嫺勇闖8強創大滿貫最佳成績

我國女將吳芳嫺和日本搭檔穗積繪莉今年澳網成為「種子殺手」，首輪三盤淘汰大會女雙11種子，今天第三輪面對列第8種子的澳洲佩...

澳網／高芙鏖戰3盤擊敗穆霍娃 晉級女單8強

美國女將高芙今天在澳洲網球公開賽第4輪，以6比1、3比6、6比3淘汰捷克選手穆霍娃而成功闖入8強戰，繼續尋求她生涯的第一...

澳網／華裔新星賞前球王梅德維夫鴨蛋 闖8強寫11年紀錄

去年澳網，世界排名還在121的美國華裔新星勒納．田（Learner Tien）在五盤大戰力退俄羅斯前球王梅德維夫（Dan...

澳網／18歲少女約維琪強勢晉級女單8強 將對決球后莎芭蓮卡

美國18歲小將約維琪在澳洲網球公開賽女單賽事表現火燙，今天在只丟失一局的情況下，生涯首度闖進大滿貫8強，下一輪將對上直落...

澳網／一盤未失闖8強 阿爾卡拉斯差3勝破蠻牛紀錄

西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）朝生涯「全滿貫」再進一步，他今天第四輪面對美國對手保羅（T...

澳網／「讓1追3」艱辛晉16強 辛納：今天體能有點掙扎

義大利男網好手辛納今天在悶熱難耐的天氣下狀態不穩，在先意外丟失1盤的情況下急起直追，歷經4盤激戰後才制伏不被看好的美國選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。