澳網／高芙鏖戰3盤擊敗穆霍娃 晉級女單8強
美國女將高芙今天在澳洲網球公開賽第4輪，以6比1、3比6、6比3淘汰捷克選手穆霍娃而成功闖入8強戰，繼續尋求她生涯的第一座澳網女單冠軍。
女子單打世界排名第3的高芙（Coco Gauff）贏得並不輕鬆，她耗費近2小時才擊倒大會第19種子穆霍娃（Karolina Muchova）。
曾奪下2023年美國網球公開賽女單冠軍、2025年法國網球公開賽女單金盃的高夫賽後受訪不忘稱讚對手，「她打法變化多端，你永遠不知道下一步該怎麼做。我真的很高興今天能贏得比賽」。
現年21歲的高夫過去幾年參加澳網，最佳成績是在2024年止步女單4強戰。
高芙於本屆澳網8強賽的對手，將是大會第12種子、烏克蘭好手絲薇托莉娜（Elina Svitolina）或大會第8種子、來自俄羅斯的18歲新秀安德瑞娃（MirraAndreeva）。
