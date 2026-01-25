快訊

Lulu絕美白紗曝光！和陳漢典深情擁吻閃瞎全場 賓客星光熠熠「勘比三金」

澳網／華裔新星賞梅總鴨蛋 闖8強寫11年紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

去年澳網，世界排名還在121的美國華裔新星勒納．田（Learner Tien）在五盤大戰力退俄羅斯前球王梅德維夫（Daniil Medvedev），爆出賽會大冷門，但他證明成績非曇花一現，除在北京公開賽決賽再度拍下梅德維夫，今天澳網第四輪更以6：4、6：0、6：3打下強勢勝利，成為2015年澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）後的最年輕大滿貫8強男將。

除了第一盤打得激烈，後兩盤幾乎看勒納．田發揮，只花1小時又39分鐘就打下勝利的他說：「這感覺很不可思議，能到這個感覺太特別了。」從去年排名百大，到今年以25種子之姿出賽，第一次在大滿貫打進8強的勒納．田透露，每年一大目標就是到墨爾本打出好表現，今年如願以償，「我非常開心。」

20歲的勒納．田特別感謝球迷的支持，他表示自己每年來都能感受到觀眾的熱情，「我不知道為什麼，但每年到這裡感覺都很特別，觀眾有滿滿的能量，這對我意義重大。」

梅德維夫澳網前剛在布里斯本捧冠，帶著生涯第22座巡迴賽等級冠軍來到墨爾本，不料今天和勒納．田的底線對抽完全占不到便宜，致勝球以16：33落下風，30次的非受迫性失誤也比對手多出14次，沒能挑戰第4度闖澳網決賽。

勒納．田成為2002年後最年輕打進大滿貫8強的美國男將，下戰將對決德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）。

澳網

延伸閱讀

澳網／18歲少女約維琪強勢晉級女單8強 將對決球后莎芭蓮卡

澳網／一盤未失闖8強 阿爾卡拉斯差3勝破蠻牛紀錄

澳網／再退種子！吳芳嫺勇闖8強創大滿貫最佳成績

澳網／瓦林卡最後一役止步第3輪 觀眾熱烈掌聲送別

相關新聞

澳網／再退種子！吳芳嫺勇闖8強創大滿貫最佳成績

我國女將吳芳嫺和日本搭檔穗積繪莉今年澳網成為「種子殺手」，首輪三盤淘汰大會女雙11種子，今天第三輪面對列第8種子的澳洲佩...

澳網／華裔新星賞梅總鴨蛋 闖8強寫11年紀錄

去年澳網，世界排名還在121的美國華裔新星勒納．田（Learner Tien）在五盤大戰力退俄羅斯前球王梅德維夫（Dan...

澳網／18歲少女約維琪強勢晉級女單8強 將對決球后莎芭蓮卡

美國18歲小將約維琪在澳洲網球公開賽女單賽事表現火燙，今天在只丟失一局的情況下，生涯首度闖進大滿貫8強，下一輪將對上直落...

澳網／一盤未失闖8強 阿爾卡拉斯差3勝破蠻牛紀錄

西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）朝生涯「全滿貫」再進一步，他今天第四輪面對美國對手保羅（T...

澳網／「讓1追3」艱辛晉16強 辛納：今天體能有點掙扎

義大利男網好手辛納今天在悶熱難耐的天氣下狀態不穩，在先意外丟失1盤的情況下急起直追，歷經4盤激戰後才制伏不被看好的美國選...

澳網／笑談阿爾卡拉斯疑似模仿 約克維奇索「發球版權」：每顆Ace要分紅

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）若要在今年澳網與新生代天王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）交手，必須一路闖進決賽才有機會，不過日前媒體就已經早早幫忙點燃兩人之間的「戰火」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。