澳網／華裔新星賞梅總鴨蛋 闖8強寫11年紀錄

去年澳網，世界排名還在121的美國華裔新星勒納．田（Learner Tien）在五盤大戰力退俄羅斯前球王梅德維夫（Daniil Medvedev），爆出賽會大冷門，但他證明成績非曇花一現，除在北京公開賽決賽再度拍下梅德維夫，今天澳網第四輪更以6：4、6：0、6：3打下強勢勝利，成為2015年澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）後的最年輕大滿貫8強男將。

除了第一盤打得激烈，後兩盤幾乎看勒納．田發揮，只花1小時又39分鐘就打下勝利的他說：「這感覺很不可思議，能到這個感覺太特別了。」從去年排名百大，到今年以25種子之姿出賽，第一次在大滿貫打進8強的勒納．田透露，每年一大目標就是到墨爾本打出好表現，今年如願以償，「我非常開心。」

20歲的勒納．田特別感謝球迷的支持，他表示自己每年來都能感受到觀眾的熱情，「我不知道為什麼，但每年到這裡感覺都很特別，觀眾有滿滿的能量，這對我意義重大。」

梅德維夫澳網前剛在布里斯本捧冠，帶著生涯第22座巡迴賽等級冠軍來到墨爾本，不料今天和勒納．田的底線對抽完全占不到便宜，致勝球以16：33落下風，30次的非受迫性失誤也比對手多出14次，沒能挑戰第4度闖澳網決賽。

勒納．田成為2002年後最年輕打進大滿貫8強的美國男將，下戰將對決德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）。