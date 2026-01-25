澳網／一盤未失闖8強 阿爾卡拉斯差3勝破蠻牛紀錄

西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）朝生涯「全滿貫」再進一步，他今天第四輪面對美國對手保羅（Tommy Paul）以7：6（8：6）、6：4、7：5過關，本屆賽事以一盤未失之姿晉級8強。

「我覺得他開賽打得很強勢，第一局，發球表現很好。我認為我也打出好比賽，但他打出很強勢的回擊，非常平，對我來說有點難打。」阿爾卡拉斯接受場中訪問時提到，雖遇挑戰但仍保持冷靜，「我知道會有我的機會，我也試著把握住，我想我做到了。」

「整體來說，我覺得雙方都打出高水準，但我真的很高興直落三奪勝。」22歲的阿爾卡拉斯說。

今天發出35記致勝球的阿爾卡拉斯，今天只花2小時又44分鐘就打下勝利，比賽中還有球迷向他「求婚」的插曲出現。頭號種子下輪將碰地主希望「小野兔」德米納爾（Alex de Minaur）和哈薩克對手巴布利克（Alexander Bublik）間的勝家，若能繼續挺進到高捧金盃，就能改寫前輩「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）締造的最年輕全滿貫紀錄。