快訊

見證歷史！霍諾德徒手攀完台北101 登頂「最狂自拍照」曝光震撼全球

歌神陷財務危機？張學友遭爆欠下巨額債務…露面親吐真相

一個月前就在找好天氣！霍諾德挑戰徒手攀101 氣象粉專揭精準計算內幕

澳網／18歲少女約維琪強勢晉級女單8強 將對決球后莎芭蓮卡

中央社／ 墨爾本25日綜合外電報導
18歲年輕女將約維奇闖進澳網女單8強。 歐新社
18歲年輕女將約維奇闖進澳網女單8強。 歐新社

美國18歲小將約維琪在澳洲網球公開賽女單賽事表現火燙，今天在只丟失一局的情況下，生涯首度闖進大滿貫8強，下一輪將對上直落二擊敗19歲新星姆波科的球后莎芭蓮卡。

法新社報導，約維琪（Iva Jovic）今天在凱恩球場（John Cain Arena）面對經驗豐富的31歲哈薩克女將克普汀塞娃（Yulia Putintseva）毫無懼色，只用53分鐘，就以6比0、6比1帶走勝利，展現驚人宰制力。

約維琪表示：「我感覺非常好，很開心能闖過這一關。」賽會第29種子約維奇去年在澳網止步次輪，今年第2度參賽就殺進8強。

此役是約維琪職業生涯又一大突破，她前一輪才爆冷擊敗兩度闖進大滿貫決賽的賽會第7種子、義大利好手寶莉妮（Jasmine Paolini），收下生涯最大勝利。

去年這個時候，約維奇世界排名第191。今年初她氣勢如虹，在奧克蘭公開賽闖進4強，之後又挺進荷巴特國際賽決賽。

接下來，約維琪將挑戰兩屆澳網女單冠軍莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。莎芭蓮卡今天在拉佛球場（RodLaver Arena）直落二擊敗另一名少女－加拿大小將姆波科（Victoria Mboko）。

談到將迎戰莎芭蓮卡，約維琪說：「她能成為世界第一是有原因的，也在這裡拿過很多好成績，但這正是我想要的。我去年就講過希望今年有機會跟她對打，因為你肯定會想跟最頂尖的選手比賽，看看結果會怎樣。」

白俄羅斯好手莎芭蓮卡今天則再度展現「搶七女王」本色，以6比1、7比6（7比1）擊退姆波科，連續第4年挺進澳網女單8強。

路透社報導，莎芭蓮卡只花31分鐘就拿下首盤，不過第二盤以4比1領先時，第17種子姆波科展開強勢反攻，兩人打到搶七才分出高下。

莎芭蓮卡賽後談到姆波科時表示：「這麼年輕就能有這樣的表現，真不可思議。」

「看到這些年輕人在巡迴賽崛起，感覺很棒。」

「她今天讓我打得非常辛苦。很開心能拿下比賽，也很高興能晉級。」

澳網

延伸閱讀

澳網／再退種子！吳芳嫺勇闖8強創大滿貫最佳成績

台中補教業者對資優國中女伸狼爪 檢上訴求重判 法官一理由反減刑3月

澳網／瓦林卡最後一役止步第3輪 觀眾熱烈掌聲送別

澳網／斯威雅蒂克服亂流挺進16強 朝生涯大滿貫邁進

相關新聞

澳網／再退種子！吳芳嫺勇闖8強創大滿貫最佳成績

我國女將吳芳嫺和日本搭檔穗積繪莉今年澳網成為「種子殺手」，首輪三盤淘汰大會女雙11種子，今天第三輪面對列第8種子的澳洲佩...

澳網／18歲少女約維琪強勢晉級女單8強 將對決球后莎芭蓮卡

美國18歲小將約維琪在澳洲網球公開賽女單賽事表現火燙，今天在只丟失一局的情況下，生涯首度闖進大滿貫8強，下一輪將對上直落...

澳網／一盤未失闖8強 阿爾卡拉斯差3勝破蠻牛紀錄

西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）朝生涯「全滿貫」再進一步，他今天第四輪面對美國對手保羅（T...

澳網／「讓1追3」艱辛晉16強 辛納：今天體能有點掙扎

義大利男網好手辛納今天在悶熱難耐的天氣下狀態不穩，在先意外丟失1盤的情況下急起直追，歷經4盤激戰後才制伏不被看好的美國選...

澳網／笑談阿爾卡拉斯疑似模仿 約克維奇索「發球版權」：每顆Ace要分紅

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）若要在今年澳網與新生代天王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）交手，必須一路闖進決賽才有機會，不過日前媒體就已經早早幫忙點燃兩人之間的「戰火」

澳網／強勢挺進女網16強 基斯拚衛冕：壓力下仍打出最佳表現

美國女將基斯（Madison Keys）今天以兩盤6比3擊敗前世界排名第一的捷克好手普里斯科娃（Karolina Pli...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。