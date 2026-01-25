澳網／18歲少女約維琪強勢晉級女單8強 將對決球后莎芭蓮卡

美國18歲小將約維琪在澳洲網球公開賽女單賽事表現火燙，今天在只丟失一局的情況下，生涯首度闖進大滿貫8強，下一輪將對上直落二擊敗19歲新星姆波科的球后莎芭蓮卡。

法新社報導，約維琪（Iva Jovic）今天在凱恩球場（John Cain Arena）面對經驗豐富的31歲哈薩克女將克普汀塞娃（Yulia Putintseva）毫無懼色，只用53分鐘，就以6比0、6比1帶走勝利，展現驚人宰制力。

約維琪表示：「我感覺非常好，很開心能闖過這一關。」賽會第29種子約維奇去年在澳網止步次輪，今年第2度參賽就殺進8強。

此役是約維琪職業生涯又一大突破，她前一輪才爆冷擊敗兩度闖進大滿貫決賽的賽會第7種子、義大利好手寶莉妮（Jasmine Paolini），收下生涯最大勝利。

去年這個時候，約維奇世界排名第191。今年初她氣勢如虹，在奧克蘭公開賽闖進4強，之後又挺進荷巴特國際賽決賽。

接下來，約維琪將挑戰兩屆澳網女單冠軍莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。莎芭蓮卡今天在拉佛球場（RodLaver Arena）直落二擊敗另一名少女－加拿大小將姆波科（Victoria Mboko）。

談到將迎戰莎芭蓮卡，約維琪說：「她能成為世界第一是有原因的，也在這裡拿過很多好成績，但這正是我想要的。我去年就講過希望今年有機會跟她對打，因為你肯定會想跟最頂尖的選手比賽，看看結果會怎樣。」

白俄羅斯好手莎芭蓮卡今天則再度展現「搶七女王」本色，以6比1、7比6（7比1）擊退姆波科，連續第4年挺進澳網女單8強。

路透社報導，莎芭蓮卡只花31分鐘就拿下首盤，不過第二盤以4比1領先時，第17種子姆波科展開強勢反攻，兩人打到搶七才分出高下。

莎芭蓮卡賽後談到姆波科時表示：「這麼年輕就能有這樣的表現，真不可思議。」

「看到這些年輕人在巡迴賽崛起，感覺很棒。」

「她今天讓我打得非常辛苦。很開心能拿下比賽，也很高興能晉級。」