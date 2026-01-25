澳網／再退種子！吳芳嫺勇闖8強創大滿貫最佳成績

我國女將吳芳嫺和日本搭檔穗積繪莉今年澳網成為「種子殺手」，首輪三盤淘汰大會女雙11種子，今天第三輪面對列第8種子的澳洲佩蕾絲（Ellen Perez）／荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）再以6：2、6：2勝出，拿到8強門票，吳芳嫺也改寫生涯大滿貫最佳成績。

26歲的吳芳嫺目前女雙排名世界第34，過往大滿貫女雙最佳成績都是第三輪，今年先追平個人紀錄，今天和穗積繪莉再進一步，且是首盤就先聲奪人，第3局就率先破發成功，第7局吳芳嫺更有單局2次回發球致勝演出，讓台日組合再度破發成功，領先擴大到5：2。

盤末發球局台日組合雖遇危機，但3個破發點全部瓦解，最終在第3個盤末點把握機會，以6：2先下一城。

第二盤戰局宛如複製貼上，台日組合第3局和第7局都完成破發，加上自身發球局全部保住，以再一個6：2拿下勝利，首度挺進8強。

挑戰連三年打進澳網女雙決賽的「一姊」謝淑薇，今年繼續和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）合拍，列第3種子的台拉組合同樣挺進第三輪，將和列13種子的美國珂寧（Sofia Kenin）／德國塞蓋蒙德（Laura Siegemund）爭8強門票。