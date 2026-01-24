聽新聞
澳網／笑談阿爾卡拉斯疑似模仿 約克維奇索「發球版權」：每顆Ace要分紅
塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）若要在今年澳網與新生代天王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）交手，必須一路闖進決賽才有機會，不過日前媒體就已經早早幫忙點燃兩人之間的「戰火」，向他拋出一個近期在球迷間瘋傳的話題，「阿爾卡拉斯疑似模仿約克維奇的發球動作」。
對此，約克維奇笑談這段趣事，幽默回應：「我一看到影片就傳訊息給他，跟他說我們得好好聊聊『版權』問題。」
約克維奇接著打趣補充：「後來在這裡見到他，我又跟他說得談談他獎金的分潤比例。每發一顆Ace，我都期待他向我致敬一下。看看他會不會遵守這個協議。」
對於自己的發球動作是否刻意學習約克維奇，阿爾卡拉斯也笑著表示：「你大概是想說，它看起來很像約克維奇的發球吧？我就知道。」
隨後他提到：「老實說，我也說不太出來為什麼。我覺得每個人都必須不斷調整、修正一些細節。對我而言，發球是我真的很想提升的一環。每一年、每一站比賽，我都會在發球上投入很多心力。」
