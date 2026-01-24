澳網／辛納先丟1盤連趕3盤 力克斯皮齊里晉澳網16強

快訊

中央社／ 墨爾本24日綜合外電報導
義大利男網好手辛納。 路透
義大利男網好手辛納（Jannik Sinner）今天在悶熱難耐的天氣下狀態不穩，在先意外丟失1盤的情況下急起直追，歷經4盤激戰後才制伏不被看好的美國選手斯皮齊里（Eliot Spizzirri），晉級澳洲公開賽16強。

法新社報導，兩度在澳網封王的辛納在首盤3度遭斯皮齊里破發，今天全場共6度被破發，最終在拉佛球場（Rod LaverArena）鏖戰3小時又45分鐘，以4比6、6比3、6比4、6比4拿下勝利。

他下一戰將對上第22種子、同樣來自義大利的達爾德里（Luciano Darderi）。

隨著氣溫預計將攀升至攝氏40度，這種酷熱天氣讓辛納難以適應，他今天對上世界排名第85的選手時，沒有拿出許多人預測將是一面倒的表現。

換邊時，辛納將冰毛巾披在身上，在第3盤比賽中，他突然嚴重抽筋，需要接受治療。他一跛一跛地走著，直到比賽因為極端高溫宣告喊停，球場屋頂關閉，他才獲得喘息空間。

這是辛納自去年在維也納對上德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）以來，他在近12場比賽中首度丟失1盤。

辛納受訪時說：「如同你們看到的，我今天在體能上有點掙扎，我運氣不錯，因為高溫規則，他們關閉了屋頂。隨著時間過去，我感覺越來越好了，對自己的表現相當滿意。回顧過去，在每一場大型賽事上，我都會經歷一些非常艱難的比賽。希望這場能為我下一輪帶來一些正面影響。」

