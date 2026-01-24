澳網／強勢挺進女網16強 基斯拚衛冕：壓力下仍打出最佳表現
美國女將基斯（Madison Keys）今天以兩盤6比3擊敗前世界排名第一的捷克好手普里斯科娃（Karolina Pliskova），強勢挺進澳洲網球公開賽女單16強，繼續力拚衛冕。
法新社報導，大會第9種子基斯下一場將遭遇同胞皮古拉（Jessica Pegula）上演「美國內戰」，爭奪8強門票。她們是好友，皮古拉名列第6種子。
基斯賽後表示：「我的發球幫我解決了幾個棘手局面。這點我可以給自己拍拍手。」
基斯也說，這場勝利的氣勢讓她「更有信心，知道自己在壓力下仍能打出最佳表現」。
基斯去年澳網決賽擊敗世界球后莎芭蓮卡（ArynaSabalenka），以29歲之齡抱回生涯首座大滿貫賽冠軍。她之後未再贏得冠軍，儘管今年澳網頭兩場比賽都以直落二勝出，她坦言仍然感到緊張，「太放不開」。
