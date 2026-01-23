快訊

澳網／加拿大19歲新星打進女單16強 將挑戰球后莎芭蓮卡

中央社／ 墨爾本23日綜合外電報導
迅速崛起的19歲加拿大女網好手姆波科（Victoria Mboko）今首次參賽澳網便打進16強。 歐新社
迅速崛起的19歲加拿大女網好手姆波科（Victoria Mboko）今天在澳洲網球公開賽以3盤激戰淘汰丹麥對手陶森，首次參賽澳網便打進16強，接下來她將首度對戰世界球后莎芭蓮卡。

法新社報導，姆波科今天在澳網女單第3輪比賽以7比6（7比5）、5比7、6比3擊敗陶森（Clara Tauson）後，25日將迎戰來自白俄羅斯的頭號種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），爭奪8強門票。

姆波科1年前世界排名還在第337，但過去6個月戰績大突破，排名飆上生涯新高第16。

她去年8月先在加拿大公開賽16強淘汰美國好手高夫（Coco Gauff），又在決賽擊敗日本名將大坂直美，贏得生涯首座WTA（國際女子網球協會）巡迴賽冠軍，因而聲名大噪。

去年11月姆波科再摘下香港公開賽冠軍，本月她也打進澳洲的阿得雷德國際賽（Adelaide International）決賽，但敗給同為青少女的俄羅斯選手安德瑞娃（Mirra Andreeva）。

姆波科今天賽後形容自己夢想成真。她說：「這是我首次打進大滿貫賽第4輪，這是我首次參賽澳網。這真的是很酷的經驗。」

姆波科還表示：「我未曾與當前世界排名第一的選手對戰，這會是非常不一樣的經驗。」

最近3屆澳網拿走2座女單冠軍的莎芭蓮卡則說，她持續關注姆波科的進步，「她很有拼勁，打得真的很好」。她預料兩人將有一場精彩對戰，「我非常興奮能首次和她對決」。

