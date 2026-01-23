澳網／高芙化解首盤發球危機 美國內戰勝出晉女單16強

美國女單好手高芙今天在澳洲網球公開賽面對同胞巴提斯特，開賽後發球出狀況先丟一盤，但她隨即回穩而逆轉勝出，晉級女單16強。

法新社報導，第3種子高芙（Coco Gauff）以3比6、6比0、6比3力克巴提斯特（Hailey Baptiste），接下來將遭遇捷克第19種子穆霍娃（Karolina Muchova），爭取8強門票。

年僅21歲的高芙已經高舉過兩座大滿貫賽金盃，不過去年止步4強是她在墨爾本球場（Melbourne Park）最佳成績。

高芙賽後受訪談到如何化解首盤發球危機時表示：「我沒有改變太多，只是盡量提高一發進球率。」

對於丟掉首盤，高芙淡然表示：「我沒有太沮喪。我告訴自己，如果她全場都能這樣發揮，而我沒辦法提升水準，那就佩服她。不過我做到了提昇自己的表現。」

比賽中，高芙因觀眾席有位球迷似乎對巴提斯特發出貶損言論而不滿。她說：「海利（巴提斯特的名字）是非常棒的對手，所以我想對那位評論的人說，我們每個人在場上都是全力以赴。請大家保持尊重。」

發球一直是高芙的罩門，她在自己首個發球局兩度雙發失誤，遭到24歲的巴提斯特回破。

丟掉首盤後，去年法國網球公開賽以及2023年美國網球公開賽冠軍得主高芙次盤判若兩人，僅13分鐘便取得3比0領先。世界排名第3的她費時35分鐘以6比0收下第2盤。相較首盤出現4次雙發失誤，她次盤發球即明顯回穩。