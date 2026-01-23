澳網／前球王梅德維夫輸2贏3逆轉秀 力克馬洛桑晉男單16強

快訊

中央社／ 墨爾本23日綜合外電報導
前球王梅德維夫（Daniil Medvedev）今天在先丟兩盤的劣勢下後來居上逆轉勝。 路透
3度拿下澳洲網球公開賽亞軍的梅德維夫（Daniil Medvedev），今天在先丟兩盤的劣勢下後來居上，鏖戰5盤擊退未列種子的匈牙利選手馬洛桑（Fabian Marozsan），晉級16強。

法新社報導，列為第11種子的俄羅斯選手梅德維夫，今天經歷3個小時又43分鐘的苦戰，終場以6比7（5/7）、4比6、7比5、6比0與6比3勝出。

梅德維夫下一輪將迎戰第25種子勒納．田（Learner Tien）。美國小將勒納．田以7比6（11/9）、6比4、6比2，直落三拍落葡萄牙選手波傑斯（NunoBorges）。

這是前世界球王梅德維夫生涯第5度在落後兩盤的頹勢下逆轉獲勝。路透社報導，梅德維夫賽後在鏡頭上簽名時，寫下「又一次5盤大戰」。

曾在2021年美國公開賽封王的梅德維夫說：「這是一場非常艱辛的比賽。我撐住了，對此我感到很開心。」

梅德維夫說：「他打得真的很好，我當時心想，如果我輸了，那就輸了，但我只想放手一搏，我還是會奮戰到底。」

脾氣有時火爆的梅德維夫，對自己能控制住易怒的情緒感到欣慰。他說：「我確實讓自己保持冷靜，即使在第5盤也是如此，還能在第5盤打出一些漂亮的球。」

