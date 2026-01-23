澳網／連兩盤搶7苦戰2小時才險勝 球后莎芭蓮卡安抵女單16強

世界球后白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天挺過奧地利對手波塔波娃（Anastasia Potapova）的嚴峻考驗，成功晉級16強，繼續力拚生涯第3座澳洲網球公開賽單打冠軍。

法新社報導，頭號種子莎芭蓮卡在氣溫攀升的拉佛球場（Rod Laver Arena）鏖戰2小時2分鐘，終場7比6（7/4）、7比6（9/7）險勝生於俄羅斯的非種子選手波塔波娃。

坐擁4座大滿貫賽單打金盃的莎芭蓮卡全場出現44次非受迫性失誤，遠高於波塔波娃的25次。

莎芭蓮卡表示：「我整場幾乎都在防守，老實說，有些時候只能堅持下去，努力把球打回去。」

她說：「雖然整體情緒很不穩定，但我還是努力拚每一分。這真是一場硬仗，但我非常享受其中。」

莎芭蓮卡去年澳網決賽敗給美國好手基斯（Madison Keys），無緣3連霸。

莎芭蓮卡下一場將出戰加拿大小將姆波科（Victoria Mboko），爭取8強門票。大會第17種子姆波科打3盤淘汰第14種子丹麥選手陶森（Clare Tauson），闖進16強。