澳網／連兩盤搶7苦戰2小時才險勝 球后莎芭蓮卡安抵女單16強

中央社／ 墨爾本23日綜合外電報導
世界球后白俄羅斯好手莎芭蓮卡今天挺過奧地利對手波塔波娃的嚴峻考驗，成功晉級16強。 法新社
世界球后白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天挺過奧地利對手波塔波娃（Anastasia Potapova）的嚴峻考驗，成功晉級16強，繼續力拚生涯第3座澳洲網球公開賽單打冠軍。

法新社報導，頭號種子莎芭蓮卡在氣溫攀升的拉佛球場（Rod Laver Arena）鏖戰2小時2分鐘，終場7比6（7/4）、7比6（9/7）險勝生於俄羅斯的非種子選手波塔波娃。

坐擁4座大滿貫賽單打金盃的莎芭蓮卡全場出現44次非受迫性失誤，遠高於波塔波娃的25次。

莎芭蓮卡表示：「我整場幾乎都在防守，老實說，有些時候只能堅持下去，努力把球打回去。」

她說：「雖然整體情緒很不穩定，但我還是努力拚每一分。這真是一場硬仗，但我非常享受其中。」

莎芭蓮卡去年澳網決賽敗給美國好手基斯（Madison Keys），無緣3連霸。

莎芭蓮卡下一場將出戰加拿大小將姆波科（Victoria Mboko），爭取8強門票。大會第17種子姆波科打3盤淘汰第14種子丹麥選手陶森（Clare Tauson），闖進16強。

澳網

