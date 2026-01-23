聽新聞
澳網／對手在女單不敵球后後退出女雙 謝淑薇不戰而勝晉16強
我國網球一姊謝淑薇今天與拉脫維亞搭檔「O妹」奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），今天下午原定將在女雙第二輪賽事遭遇塞爾維亞達妮洛維琪（Olga Danilovic）／奧地利波塔波娃（Anastasia Potapova），不過在對手退賽下，兵不血刃晉級到16強。
謝淑薇／奧斯塔朋科在女雙首輪直落二輕取對手後，今天原將對上達妮洛維琪／波塔波娃，不過波塔波娃今天上午在女單與世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）展開長達124分鐘的激戰，兩盤賽事雙方都打到搶七才分出勝負，最終由莎芭蓮卡驚險勝出，不過賽後達妮洛維琪／波塔波娃也宣布退出稍晚將登場的女單32強賽，由謝淑薇／奧斯塔朋科晉級到16強。
