澳網／辛納爭取三連霸 18發愛司球輾壓對手晉第3輪

中央社／ 墨爾本22日綜合外電報導
義大利好手辛納=. 法新社
義大利好手辛納=. 法新社

接連兩屆爭取衛冕的義大利好手辛納今天在澳洲網球公開賽以6比1、6比4、6比2輕取以外卡身分參賽的地主選手達克沃斯，在單場18記愛司球加持下，強勢晉級第3輪。

路透社報導，目前世界排名第2的辛納（Jannik Sinner）今天在涼爽的拉佛球場（Rod Laver Arena）上毫無久戰之意，以直落3奪勝，將在32強賽對上美國選手斯皮齊里（Eliot Spizzirri）。

這是辛納對澳洲選手在巡迴賽級別賽事的第27連勝。他上一次敗給澳洲選手是2021年在多倫多（Toronto），正是輸給達克沃斯（James Duckworth）。

然而辛納今天在底線的表現無懈可擊，讓歷史沒有重演的機會。

近12場比賽一盤未失的辛納賽後在場上表示：「每一場比賽都很艱難，很高興能進入下一輪。我對自己的表現非常滿意。」

即便觀眾於達克沃斯攻下致勝球時報以熱烈掌聲，比賽還是很快來到終點。辛納以單場第18記愛司球（ace）結束這場比賽。

下一輪對手、世界排名第85的斯皮齊里剛以5盤苦戰擊敗中國選手吳易昺。

談到對斯皮齊里之戰時，辛納說：「我對他也不熟，因為我們還沒交手過，但希望能有一場精彩比賽。」

澳網 辛納

延伸閱讀

澳網／斯威雅蒂晉級女單第3輪 基斯朝衛冕之路邁進

澳網／拍退女雙第11種子 吳芳嫺攜手穗積繪莉晉級32強

澳網／輕取對手生涯399勝到手 約克維奇下戰有望寫新里程碑

澳網／拍下第7種子！何承叡台德組合男雙勇闖第二輪

相關新聞

澳網／辛納爭取三連霸 18發愛司球輾壓對手晉第3輪

接連兩屆爭取衛冕的義大利好手辛納今天在澳洲網球公開賽以6比1、6比4、6比2輕取以外卡身分參賽的地主選手達克沃斯，在單場...

澳網／斯威雅蒂晉級女單第3輪 基斯朝衛冕之路邁進

波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天以6比2、6比3直落二輕取對手，闖進澳洲網球公開賽女單第3輪，美國女將基...

澳網／拍退女雙第11種子 吳芳嫺攜手穗積繪莉晉級32強

我國網球好手吳芳嫺與日籍搭檔穗積繪莉，今天在澳網女雙首輪遭遇第11種子的俄羅斯組合赫羅馬切娃（Irina Khromac...

澳網／輕取對手生涯399勝到手 約克維奇下戰有望寫新里程碑

前世界球王約科維奇（Novak Djokovic）今天在澳網男單第二輪賽事，面對從資格賽闖入的義大利選手馬埃斯特雷利（F...

澳網／拍下第7種子！何承叡台德組合男雙勇闖第二輪

今年澳網唯一男將代表何承叡，今天和德國搭檔耶本斯（Hendrik Jebens）拍出驚奇，台德組合首輪就遭遇列第7種子的...

澳網／苦戰163分鐘搶十崩盤 詹皓晴／蔣欣玗女雙首輪止步

我國網球女雙好手詹皓晴與中國大陸搭檔蔣欣玗，今天在澳網女雙首輪賽事踢到鐵板，面對烏茲別克拉斯莫娃（Kamilla Rak...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。