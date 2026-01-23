澳網／辛納爭取三連霸 18發愛司球輾壓對手晉第3輪
接連兩屆爭取衛冕的義大利好手辛納今天在澳洲網球公開賽以6比1、6比4、6比2輕取以外卡身分參賽的地主選手達克沃斯，在單場18記愛司球加持下，強勢晉級第3輪。
路透社報導，目前世界排名第2的辛納（Jannik Sinner）今天在涼爽的拉佛球場（Rod Laver Arena）上毫無久戰之意，以直落3奪勝，將在32強賽對上美國選手斯皮齊里（Eliot Spizzirri）。
這是辛納對澳洲選手在巡迴賽級別賽事的第27連勝。他上一次敗給澳洲選手是2021年在多倫多（Toronto），正是輸給達克沃斯（James Duckworth）。
然而辛納今天在底線的表現無懈可擊，讓歷史沒有重演的機會。
近12場比賽一盤未失的辛納賽後在場上表示：「每一場比賽都很艱難，很高興能進入下一輪。我對自己的表現非常滿意。」
即便觀眾於達克沃斯攻下致勝球時報以熱烈掌聲，比賽還是很快來到終點。辛納以單場第18記愛司球（ace）結束這場比賽。
下一輪對手、世界排名第85的斯皮齊里剛以5盤苦戰擊敗中國選手吳易昺。
談到對斯皮齊里之戰時，辛納說：「我對他也不熟，因為我們還沒交手過，但希望能有一場精彩比賽。」
