澳網／斯威雅蒂晉級女單第3輪 基斯朝衛冕之路邁進
波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天以6比2、6比3直落二輕取對手，闖進澳洲網球公開賽女單第3輪，美國女將基斯（Madison Keys）也順利晉級，繼續向衛冕之路邁進。
法新社報導，基斯對決美國同袍克魯格（Ashlyn Krueger）時狀態一度不穩，最終以6比1、7比5擊倒對手。
基斯去年在澳網女單決賽爆冷擊敗白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。她今年奮力晉級首輪後坦言，自己非常緊張而且「過於膽怯」。
基斯對戰排名第92的克魯格時，僅花費23分鐘便拿下首盤，次盤在一度2比5落後情況下急起直追。
她認為自己開局表現非常好，點出克魯格比較慢熱，「我完全預料到她會調整表現，她也確實辦到了，我一時有些亂了方寸」。
基斯接下來將對戰捷克老將普里斯科娃（KarolinaPliskova）。
大會第2種子斯威雅蒂坐擁6座大滿貫金盃，但尚未在澳網封后，她今天技壓捷克女將鮑茲科娃（Marie Bouzkova），完全掌控局勢。
斯威雅蒂賽後受訪表示：「我努力珍惜每一場比賽，不把任何事（指獲勝）視為理所當然。」
另外，女單世界排名第17的日本好手大坂直美今天以6比3、4比6、6比2擊倒羅馬尼亞選手瑟絲蒂（Sorana Cirstea），同樣闖入澳網第3輪賽事，屆時她將迎戰澳洲球員殷格里斯（Maddison Inglis）。
